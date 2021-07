Travail illégal dans le BTP : une charte rappelle leurs responsabilités aux maîtres d'ouvrage

C'est un fléau qui gangrène le secteur de la construction. Le travail illégal est à l'origine d'écarts de prix entre les entreprises, selon si elles y ont recours ou non. une "concurrence déloyale", pour les représentants de la profession.

Première filière en termes d'emploi dans l'Hérault, la construction connaît une recrudescence du travail illégal depuis la crise sanitaire. Un constat fait notamment par l'inspection du travail (désormais appelée DIRECCTE) et l'Urssaf. Depuis 2020, 10% des contrôles effectués sur des chantiers donnent ainsi lieu à un procès verbal.

Pour tenter d'inverser cette tendance, les services de l'État, la FFB (Fédération française du bâtiment) et la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petits entreprises) ont rédigé une charte des bonnes conduites à destination des maîtres d'ouvrages. Ce document "pédagogique", présenté jeudi 8 juillet, rappelle aux "donneurs d'ordres" leurs devoirs et responsabilités envers les ouvriers qui exercent sur leurs chantiers, y compris s'ils travaillent pour le compte de sous-traitants.

Autrement dit, s'il ferme les yeux sur les travailleurs non-déclarés d'un sous-traitant, le maître d'ouvrage risque des poursuites judiciaires. Un point du droit du travail français qu'il est urgent de faire appliquer, estime Jean-Pierre Garcia, président de la CAPEB de l'Hérault :

"Les maîtres d'ouvrage sont les premiers responsables parce que ce sont les donneurs d'ordre. Quand ils passent un marché, ils fixent le prix auquel il faut arriver. Les chefs d'entreprise ont donc deux choix : déposer le bilan ou tenter de décrocher des marchés. Pour y arriver, la tentation est grande de tricher. Sauf que le jour où on tombe dans cet engrenage, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de contrôles et on continue dans cette voie illégale."

Jean-Pierre Garcia est lui-même maçon et chef d'entreprise dans l'Hérault. Pour lui, il faut faire des "exemples" pour que les choses changent :

"Le jour où le premier procès mettra en évidence la co-responsabilité d'un maître d'ouvrage, je pense que ça fera boule de neige."

Jean-Pierre Garcia Copier

De son côté, Pierre Sampietro, le direction adjoint de la DIRECCTE, annonce qu'à la suite de cette "phase d'information", il y aura plus de contrôles :

"On met en place des contrôles plus coordonnés entre l'inspection du travail et l'Urssaf. On a chacun un bout de la solution et on a tout a gagné à mettre en commun nos informations pour permettre un meilleur suivi. Et s'il y a sanction, ça fait mal à l'entreprise et on peut imaginer que le travail dissimulé va diminuer."

Pierre Sampietro Copier

Un chef d'entreprise qui aurait recours au travail non-déclaré encourt 3 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende.