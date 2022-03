"On travaille pour rien" : les agriculteurs manifestent à Guéret contre la hausse des charges

Environ quatre-vingt agriculteurs ont manifesté mardi 22 mars à Guéret, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, pour réclamer une baisse des taxes sur le carburant et un allègement de charges. La rue de la préfecture a été murée.

"On fait des chèques en permanence, pour des choses qui augmentent, et on n'a plus de revenu" : c'est ainsi que Sébastien Chefdeville, éleveur dans le sud de la Creuse, résume sa situation professionnelle. Comme quatre-vingt autres agriculteurs, il est venu manifester lundi 22 mars à Guéret, à l'appel de deux syndicats, la FDSEA et les JA. "On n'y arrive plus, on ne sait pas où on va... C'est la folie", ajoute-t-il.

"On n'a même plus envie"

Comme lui, les éleveurs présents se disent étranglés par la hausse des charges sur leurs exploitations. Le prix du gazole non routier, carburant pour les machines agricoles, a été multiplié par deux en quelques mois, celui des engrais par trois. L'alimentation animale elle aussi a flambé. "La guerre en Ukraine a bon dos", glisse Sébastien Chefdeville. "Ces augmentations ont commencé bien avant."

Dans ces conditions, ils sont nombreux à s'inquiéter pour l'avenir de la profession. "On n'a même plus envie d'aller bosser, parce que quand on monte dans le tracteur, on sait que la journée ça peut être 100 litres de gasoil, donc 200 euros. Et encore, on n'a pas entamé les récoltes. Là, on fera des journées à 1000 euros ! C'est l'amour de nos bêtes qui nous tient", résume Edouard, éleveur ovin dans le nord du département.

La rue de la préfecture murée

Les syndicats et les agriculteurs estiment insuffisantes les aides annoncées par le gouvernement pour la profession mi mars : une enveloppe de 400 millions d'euros pour les éleveurs, ainsi qu'une remise de 15 centimes par litre de carburant, et un remboursement anticipé de la taxe sur les carburants, ou TICPE. "On nous fait des chèques, mais ce qu'on demande c'est une baisse des taxes", revendique Mathieu Chefdeville, le fils de Sébastien, lui aussi éleveur.

Les agriculteurs sont venus avec plusieurs bennes remplies de fumier et d'ordures. © Radio France - Ninnog Louis

La rue de la préfecture a été murée. © Radio France - Ninnog Louis

Des revendications que les manifestants ont exposées pendant plus de deux heures à la préfète de la Creuse et au député-suppléant Vincent Turpinat, venus à leur rencontre devant les grilles de la préfecture. Les agriculteurs ont ensuite muré la rue de la préfecture à Guéret, avant de quitter le centre-ville vers 18h.