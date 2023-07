Travailler la matière en fusion, avec Sylvain et Mathilde Nougaret, artisans souffleurs de verre à Ruoms (07)

Une matière visqueuse et translucide est extraite d’un grand four à l’aide d’une longue tige en métal. Le verre chauffé à plus de 1000° a la consistance du miel. Il est à température idéale pour être travaillé : soufflé, recourbé, applati, etc. Des gestes accomplis par l’artisan souffleur de verre, Sylvain Nougaret, que l’on peut observer à travers des vitres qui séparent le magasin, climatisé, de l’atelier, aux allures de fournaise. Les visiteurs curieux et motivés peuvent s’essayer au travail du verre chez Sygma verrerie , grâce à des stages d’initiation à l’issue desquels ils repartent avec un objet fabriqué par eux-mêmes.

ⓘ Publicité

📻 Ecoutez notre reportage avec Sylvain et Mathilde Nougaret

loading

Sylvain et son fameux four qui fonctionne 24h/24 et 7 jours/7. © Radio France - A.W.