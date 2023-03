Travailler pour toucher le RSA : l'agglomération de Pau lance une phase de test

À partir de début avril, le département des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec l'État et Pôle Emploi, lancent la phase de test du "RSA rénové". 22 communes de l'agglomération de Pau et 2000 bénéficiaires sont concernés. On vous explique.

2.000 bénéficiaires du RSA sont concernés par cette phase de test dans les Pyrénées-Atlantiques Les Pyrénées-Atlantiques, comme 18 autres départements français, ont été désignés comme pilotes pour lancer le "RSA rénové". La mesure sera testée dans 22 communes à l'ouest de l'agglomération paloise, de Billère à Jurançon, en passant par Lons. 2.000 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active sont concernés. Entre 15 et 20 heures d'activité par semaine L'État débloque 900.000 euros pour financer dans le département des référents, des "coachs personnalisés" qui proposeront aux bénéficiaires entre 15 et 20 heures d'accompagnement par semaine : cours de français, ateliers informatique, formations, stages en entreprises ou dans des associations culturelles ou sportives. Il n'y aura pas d'activité obligatoire, mais un suivi renforcé, précise Olivier Dussopt, le ministre du Travail. "L'objectif, c'est de ramener les bénéficiaires du RSA dans le monde du travail, explique Julien Charles, préfet des Pyrénées-Atlantiques. C'est une manière de retrouver pleinement sa dignité et sa place dans notre société." Aujourd'hui, un quart des allocataires du RSA du département sont inscrits à Pôle Emploi, le but de cette mesure est d'atteindre les 100%. Si les tests sont concluants, le dispositif sera ensuite élargi aux 15.000 bénéficiaires du RSA dans tout le département à horizon 2024. Un chantage aux allocations ? Ce "RSA rénové" ne plaît pas du tout à l'opposition de gauche dans le département. La mesure est perçue comme un travail forcé et sous-payé. "Une vision caricaturale" coupe le préfet. "On est dans une logique de responsabilisation des personnes. Elles continueront à bénéficier de leurs droits. Notre ambition, c'est de leur permettre de s'insérer sur le marché du travail. Avec 5,8% de taux de chômage dans le département, la dynamique de l'emploi est bonne, il faut que les allocataires du RSA en bénéficient aussi" conclut Julien Charles. En France, à partir du 1er avril, le RSA passera de 598 à 608 euros par mois pour les personnes seules et sans enfant.