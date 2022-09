Travailler pour toucher le RSA ? Le département des Bouches-du-Rhône veut expérimenter le dispositif

Le département des Bouches-du-Rhône, par la voix de Martine Vassal, sa présidente, annonce ce mardi matin qu'il est candidat pour expérimenter le dispositif qui conditionnera le versement du RSA à un minimum de 15 heures d'activité par semaine. La loi prévoit que les salaires issus de cette activité pourront être cumulés pendant neuf mois avec le RSA (qui peut être de 550 à 826 euros par mois selon la composition et les revenus du foyer).

Ce dispositif découle d'une proposition de loi sénatoriale, dont l'objectif affiché est de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA). Une expérimentation doit être lancée dans une dizaine de territoires à l'automne. C'est à cette expérimentation que veut participer le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur une sélection d'un millier de bénéficiaires.

Un millier de bénéficiaires volontaires, dans un premier temps

"Menée à une échelle raisonnable (...) basée sur du volontariat initialement, cette expérimentation permettrait de mesurer l'efficacité d'un tel dispositif comme vecteur d'insertion sociale et professionnelle", déclare Martine Vassal qui se dit "convaincue qu'il faut aller plus vite et plus loin pour ramener les bénéficiaires du RSA sur le chemin de l'emploi, mais aussi celui de la dignité".

Le Département des Bouches-du-Rhône assure actuellement la gestion de plus de 68.000 bénéficiaires du RSA.