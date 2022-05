Travailleurs chez Uber et Deliveroo à Amiens, ils s'abstiendront lors des élections syndicales

Les livreurs de plateformes type Deliveroo et Uber Eats seront bientôt mieux protégés. Jusqu'au lundi 16 mai, les travailleurs indépendants peuvent élire leurs représentants syndicaux. Ce scrutin devrait leur permettre, entre autres, de négocier une meilleure rémunération ainsi qu'une meilleure protection sociale mais à Amiens, les principaux concernés semblent peu convaincus.

De nombreux travailleurs désabusés

Medhi livre des repas pour le compte d'une de ces plateformes depuis environ quatre ans. Il a appris l'existence de ce vote via une notification sur son téléphone. Une chose est sûre : il ne compte pas y participer. "Ils nous en parlent depuis longtemps mais je doute qu'il y ait des changements en notre faveur, témoigne-t-il. Après les manifestations et les grèves rien n'a bougé."

"Les travailleurs étrangers n'ont pas trop le choix, même si le tarif n'est pas bon ils y vont quand même. Je ne pense pas que les représentants vont s'intéresser à leur situation" - Medhi, livreur à Amiens depuis près de quatre ans

Ce livreur croisé à Amiens préfère taire son nom, il gagne à peine de quoi vivre et lui non plus n'ira pas voter : "Chez Uber il y avait déjà des représentants mais ça n'a rien changé, pour l'instant je continue mais je finirai par changer de travail."

Les syndicats espèrent recueillir au moins 5% des voix

Parmi les seize organisations qui participent à l'élection, l'Union-indépendants, un syndicat lié à la CFDT. La CFDT qui en Picardie appelle les travailleurs indépendants pour leur indiquer comment et pourquoi voter explique Perrine Mohr, secrétaire générale de la CFDT Hauts-de-France : "Nous portons des revendications qui seront utiles pour l'ensemble de ces travailleurs, une meilleure rentabilité de l'activité notamment avec l'augmentation du prix des courses."

"Quand on est seul et isolé et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des leviers d'action auprès des plateformes qui sont absentes sur le terrain, on a besoin d'être représenté, c'est ça la valeur ajoutée des syndicats" - Perrine Mohr, secrétaire générale de la CFDT Hauts-de-France

Perrine Mohr assure que le syndicat l'Union-indépendants sera particulièrement attentif à la situation des travailleurs étrangers. L'organisation espère réunir au moins 5% des votes : la condition pour désigner trois représentants, ceux qui participeront aux négociations avec les plateformes.france bleu picardie