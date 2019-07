Travailleurs marocains détachés, les prud'hommes d'Arles renvoient leur décision

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Ces cinq travailleurs agricoles marocains travaillaient dans la région sous le statut de travailleurs détachés via une société d'intérim espagnole. Ils travaillaient dans des conditions indignes selon la CGT dans des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Gard. Les plaignants espéraient une procédure en urgence, or celle-ci dure depuis deux ans et va encore se poursuivre.

Des conditions dignes d'un esclavage moderne

Ces 5 travailleurs agricoles détachés demandent la requalification de leurs contrats de travail en CDI. Les quatre juges n'ont pas réussi à se départager et le dossier doit être à nouveau plaidé à une date qui n'a pas été fixée. Un cinquième juge doit être nommé dans cette affaire pour qu'on puisse arriver à une décision. Une décision qui concerne aussi le versement d'arriérés de salaire et d'indemnités pour "licenciement sans causes réelles".