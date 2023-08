Travaux : Bientôt le bout du tunnel pour les commerçants boulevard de la Prairie-au-Duc à Nantes

Retour à la normale sur l'Ile de Nantes. Après six mois de travaux, le boulevard de la Prairie-au-Duc et la place de la République vont rouvrir à la circulation le 1er septembre. La ligne 5 pourra elle reprendre son tracé habituel. Sur place, les commerçants voient enfin le bout du tunnel.

Jusqu'à 50% de perte de chiffre d'affaire

Car pour certains, les pertes sont très importantes. Certains mois, Patrick Moysan, le gérant de la cave Very Good a perdu jusqu'à 50% de son chiffre d'affaire. "On ne peut plus accéder au magasin qu'à pied ou en vélo. Donc j'ai perdu mes clients qui venaient en voiture et pouvaient charger plus de vin qu'à pied."

Même s'il tente de rester optimiste, le commerçant reconnaît être un peu inquiet quant à la suite : "on s'aperçoit que quand les travaux s'étalent sur un temps long, les gens prennent leurs habitudes ailleurs. J'espère que le flux va s'améliorer."

"Quand les clients voient les panneaux prévenant des travaux, ils ne viennent pas"

Même son de cloche du côté du Restaurant République, Côté jardin. Pierre-Yves estime avoir perdu 20% de ses clients lorsque les travaux sont arrivés devant chez lui cet été. "Quand les gens voient des panneaux prévenant de travaux, ils ne s'aventurent pas dans le coin", regrette-t-il.

D'autres ont eu plus de chance, c'est le cas du Pain Bar, qui a fermé pendant trois semaines cet été "donc nous n'étions pas là quand les travaux sont arrivés en face", explique Clément, le co-gérant

La fin des travaux sera célébrée en musique puisque l'association des commerçants de la rue donne rendez-vous aux clients le 14 octobre pour une grande fête, un mois et demi après le retour tant attendu à la normale.