Travaux d'été : 56 kilomètres de routes et d'autoroute vont être rénovés cet été en Île de France

L'été rime souvent avec grands travaux de rénovation et cet été ne dérogera pas à la règle avec 26 chantiers conduits en Ile de France . Sur ces 26 chantiers, 10 concernent des routes ou des autoroutes, avec 56 kilomètres de chaussée à rénover. Un niveau record qui n'avait pas été atteint depuis six ans, et qui représente presque le double qu'en 2021. Sur ces dix chantiers, essentiellement dans les départements de la grande couronne, on compte plusieurs chantiers importants.

En Seine-et-Marne, 20 kilomètres de chaussée vont être rénovés sur l'autoroute A104 et la RN2 dans son prolongement, au niveau des communes de Mitry Mory, Villeparisis, Le Pin et Villevaudé. Un chantier d'envergure qui entraînera la fermeture de la RN2 la dernière semaine de juillet et celle de l'A104 les quatre premières semaines d'août.

Dans le Val d'Oise, c'est un projet démarré en 2014 qui devrait arriver à son terme : le contournement Est de Roissy (CER), qui consiste à rénover neuf kilomètres d’autoroute à 2x2 voies sur l'A104, sept kilomètres de route départementale sur la RD212 et huit ouvrages de franchissement entre l’échangeur de Compans et l’échangeur de l’A1/A104.

Des travaux à Paris pour les Jeux Olympiques

Certains travaux vont aussi concerner la capitale : la mairie de Paris signale des fermetures nocturnes du périphérique sur la partie nord, entre 21h30 et 6h du matin, pour préparer les voies réservées aux Jeux Olympiques. Sont notamment prévus l'aménagement de voies de bus sur l'A3 ainsi que des voies réservées sur l'A13. Ces travaux nocturnes pourront aussi concerner les tunnels parisiens ou les voies sur berge.

Enfin, la direction des d'Île de France invitent les conducteurs à adapter leur conduite lorsque des agents rénovent la chaussée. Les conducteurs doivent ralentir, changer de voie si possible ou au moins s'écarter. Le non-respect de cette règle est passible d’une contravention de 4ème classe (135€ d’amende et perte de 1 à 6 points de permis). Depuis 2019, 68 accidents ont eu lieu contre des engins ou des agents de la direction des routes d'Île de France, soit 15 accidents en moyenne par an.