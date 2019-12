Travaux d'isolation à 1 euro: des centaines de témoignages en Haute-Saône sur les abus et malfaçons

Haute-Saône, France

Le 1er juillet 2019, la CAPEB de Haute-Saône, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, annonçait la mise en place d'une ligne téléphonique dédiée pour signaler les dérives constatées par les particuliers autour du dispositif de travaux d’isolation à 1 euro. Six mois après, premier bilan: la CAPEB a reçu près de 350 appels spontanés, les trois-quarts en provenance de Haute-Saône et du nord-Franche-Comté, mais aussi de Normandie, d'Alsace ou de Toulouse, et ses membres se sont rendus sur une soixantaine de chantiers pour constater les dégâts.

L'objectif est de pointer du doigt les mauvaises pratiques, de dénoncer les abus d'entreprises extérieures, aux méthode de démarchage parfois agressives, qui cherchent avant tout à tirer profit du système sans se soucier de l'efficacité énergétique des travaux. "Et lorsque le chantier est mal fait, le particulier n'ira pas forcément se plaindre, vu que ça ne lui a coûté qu'un euro", déplore Yannick Pessin, vice-président de la CAPEB de Haute-Saône.

Exemple d'une isolation totalement inefficace constatée sur un chantier en Haute Saône - CAPEB de Haute Saône

La mise en place de la ligne téléphonique n'a pas uniquement suscité des témoignages sur des abus ou des malfaçons en fin de chantier. "De plus en plus souvent, on nous appelle en amont des travaux" constate Yannick Pessin, "on peut alors conseiller les gens, en leur indiquant les points à vérifier, cela leur donne une certaine sécurité, ils arrivent à visualiser plus facilement si l'entreprise qui va venir est sérieuse ou non". La ligne téléphonique est toujours à la disposition des particuliers: le 03.84.75.98.25 (communication locale non surtaxée).

Des pistes de travail proposées à Matignon

Les dirigeants de la CAPEB de Haute-Saône ont été reçus récemment à Matignon par des conseillers du premier ministre Edouard Philippe. Dossier photographique à l'appui, les artisans haut-saônois ont suggéré au gouvernement des pistes de travail pour mettre fin aux abus, en s'inspirant notamment de ce qui se fait pour les travaux d'électricité dans les constructions neuves. L'idée serait qu'un organisme agréé viennent vérifier si les travaux ont été bien effectués, avant que le paiement ne soit versé aux entreprises. La piste est à l'étude, mais elle a un coût financier, qui sera à prendre en compte.

La CAPEB met également en garde contre les entreprises qui démarchent par téléphone ou via des publicités en ligne pour l'installation de pompes à chaleur ou de chaudières. En cas de problème, les conséquences sont encore plus graves que pour les travaux d'isolation, et les entreprises sont souvent aux abonnés absents.