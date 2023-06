Travaux de l'été : quelles seront les perturbations à Nantes ?

Nantes Métropole et la Semitan ont présenté, ce mercredi, les travaux qui se dérouleront cet été. Environ 120 chantiers sont prévus entre juin et septembre pour un budget de 44 millions d'euros. Des perturbations sont à prévoir sur les axes routiers et les lignes de tramway. Explications.

La ligne 2 du tramway nantais sera coupée entre 50 Otages et Orvault-Grand-Val du 26 juin au 27 août © Maxppp - Romain Boulanger Les élus de Nantes Métropole, parmi lesquels Bertrand Affilé, Tristan Riom, Simon Citeau, Michel Lucas et Robin Salecroix ainsi que le président de la Semitan, Pascal Bolo, ont présenté ce mercredi matin les chantiers de l'été à Nantes et dans son agglomération. Environ 120 chantiers sont prévus entre juin et septembre pour un budget de 44 millions d'euros. ⓘ Publicité Les principaux chantiers de l'été La ligne 2 du tramway sera coupée du 26 juin au 27 août, entre les arrêts "50 Otages" et "Orvault-Grand-Val", pour rénover les rails du quai de Versailles. Près de 2.250 m² de plateformes seront végétalisées entre l’entrée de l’Île de Versailles et la station Motte Rouge, soit 350 mètres.

du 26 juin au 27 août, entre les arrêts "50 Otages" et "Orvault-Grand-Val", pour rénover les rails du quai de Versailles. Près de 2.250 m² de plateformes seront végétalisées entre l’entrée de l’Île de Versailles et la station Motte Rouge, soit 350 mètres. La route de Vannes sera complètement fermée entre Morlière et Cholière de juin à août 2023 en raison de travaux pour développer le réseau de chaleur de Nantes Métropole. Sur le réseau Nord Chézine, un chantier va également être réalisé sur la route de Rennes du 10 juillet au 18 août.

de juin à août 2023 en raison de travaux pour développer le réseau de chaleur de Nantes Métropole. Sur le réseau Nord Chézine, un chantier va également être réalisé sur la route de Rennes du 10 juillet au 18 août. Le boulevard de la Prairie au Duc , la place de la République et le boulevard Victor Hugo restent fermés à la circulation jusqu’à la fin du mois d’août pour des travaux d'assainissement.

à la circulation jusqu’à la fin du mois d’août pour des travaux d'assainissement. Plusieurs rues seront fermées cet été pour entretenir et améliorer les routes : cela concerne notamment la rue du Général Buat et la rue Stanislas Baudry à Nantes, mais aussi les rues de Beau Soleil à Sainte-Luce-sur-Loire et de l'Aviation à Bouguenais.

Le périphérique nord de Nantes sera coupé dans les deux sens de circulation, dans le secteur Babinière à la Chapelle-sur-Erdre, entre la porte de la Beaujoire et la porte de Rennes du mardi 8 août au soir au vendredi 11 août au matin. Des travaux seront réalisés pour assurer l'interconnexion entre les lignes 1 et 2 du tramway. La carte des principaux travaux dans la métropole nantaise prévus pour cet été 2023 - Nantes Métropole Une concertation publique aura également lieu le 12 juin 2023 pour créer de nouvelles zones piétonnes et des ZTL (zones à trafic limité) dans le centre-ville de Nantes d'ici 2025. Parmi les quartiers ciblés : le quai de Versailles, l'Hôtel de Ville, la cathédrale et le secteur Joffre.