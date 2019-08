Travaux en centre-ville de Sablé-sur-Sarthe : les habitants satisfaits, les commerçants serrent les dents

La rénovation de la place Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe, lancée en février 2019 pour un an, a de lourdes conséquences sur la vie des commerces. À de très rares exceptions, tous enregistrent une nette baisse de leur fréquentation et donc de leur chiffre d'affaire.

Lancée il y a à peine six mois, la rénovation de la place Raphaël Elizé de Sablé-sur-Sarthe ne fait pas que des heureux ! Si les habitants sont plutôt satisfaits, l'humeur est plus morose chez les commerçants. L'écrasante majorité d'entre eux constatent une baisse de la fréquentation, et par conséquence, de leur chiffre d'affaire.

Les clients ne peuvent plus se garer

La boulangerie, par exemple, enregistre environ 40% de chiffre d'affaire en moins le matin, surtout depuis que le chantier est arrivé devant sa vitrine. C'est pire encore dans le bar-tabac où les affaires ont été divisées par deux au moins. Les clients qui ne peuvent plus se garer ne viennent pas à pied acheter leurs cigarettes. Ils vont ailleurs explique, en substance, le gérant.

Dans la supérette, juste en face de la mairie, la fréquentation a nettement chuté mais d'après les employés, la clientèle sabolienne commence à revenir car quelques places de parking sont à nouveau disponibles. Le restaurant situé à côté a, lui, renoncé à disposer des tables sur la moitié de sa terrasse. Son activité reprend doucement, alors que pendant quelque temps, il a du composer avec des planches en guise de sol extérieur.

Seuls quelques artisans n'ont pas vu leur activité diminuer depuis le début des travaux, comme par exemple le salon de coiffure, situé Grande Rue. Il s'agit de rendez-vous ponctuels. Les clients se garent plus loin sans difficulté, constate la patronne.