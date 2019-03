Travaux Publics : les entreprises du Centre Val de Loire ont besoin de main d'oeuvre

Orléans, France

" On ne va s'enflammer mais on est sur une bonne dynamique". A la tête de la Fédération Régionale des Travaux Publics, François Huret reconnait que le secteur a retrouvé des couleurs depuis 2017. Dans la région, l'activité a progressé de 5% en 2018 et les perspectives sont plutôt bonnes pour 2019 et 2020. " Il y a des chantiers autoroutiers à venir notamment sur l'A10 et également le grand carénage dans les centrales nucléaires de la région". Aujourd'hui, 70% des commandes dans le secteur des TP sont assurées par les collectivités locales et l'Etat. Pour François Huret, il faut donc toujours être prudent : " Il y a des arbitrages budgétaires actuellement en cours et on sait que les années d'élections municipales marquent parfois un coup d'arrêt sur des projets".

1.000 embauches par an sur les cinq prochaines années

Aujourd'hui, l'enjeu principal pour les 430 entreprises de TP de la région, c'est le recrutement. 70% d'entre elles se disent "pénalisées dans leur développement" par le manque de main d'oeuvre notamment des chefs de chantiers et des conducteurs de travaux. " On a pourtant une image qui a évoluée" explique François Huret de la FRTP " avec des métiers moins pénibles, moins dangereux et plus techniques". Il cite par exemple l'emploi de pilotes de drônes pour réaliser des relevés topographiques. "C'est bien la preuve que les métiers innovent, se modernisent. Et ça, ça peut aider à attirer des jeunes". Dans la région, on estime qu'il y aura 5.000 embauches dans les TP sur les 5 prochaines années.

Un clip de rap pour séduire les plus jeunes

Au niveau national, la Fédération des Travaux Publics a pour objectif d'accueillir 16.000 collégiens en stage sur les 5 prochaines années et de former 8.000 à 12.000 apprentis. " On mise beaucoup sur la jeunesse. Et, on doit encore travailler pour favoriser les rencontres, collaborer avec les établissements scolaires et venir parler de nos métiers" ajoute François Huret. En octobre dernier, la FNTP a même diffusé sur les réseaux sociaux un clip de rap pour vanter les métiers du secteur. Une campagne de communication baptisée # FranchementRespect.