Travaux sur la quatre-voies Nantes-Saint-Nazaire : route coupée entre Donges et Montoir jusqu'au 30 septembre

La circulation routière sur la quatre-voies sera totalement interrompue jour et nuit sur un tronçon allant de Donges à Montoir dans le sens Savenay-Nantes entre le 11 et le 30 septembre 2023. Grosses perturbations donc à prévoir sur la RN171. La Direction Interdépartementale des Routes Ouest ( DIRO ) encourage les usagers quand ils le peuvent à éviter le secteur pendant les heures de pointe et à emprunter les itinéraires conseillés.

55.000 véhicules par jour : un des axes les plus fréquentés

C'est une longue phase de travaux d'entretien, de désamiantage et d'étanchéité. "Des travaux indispensables pour entretenir un des axes les plus fréquentés du département" explique encore la DIRO. C'est une question de confort mais aussi de sécurité pour les usagers et de pérennité pour la chaussée. Les travaux consistent à raboter cette chaussée partiellement amiantée et à renforcer structurellement la voie de droite la plus dégradée avant de procéder à la rénovation des enrobés. Des échangeurs et le pont de Nyon seront également concernés.

Ces travaux au total vont durer jusqu'au 13 octobre, mais la portion de route dans le sens Savenay-Saint-Nazaire entre Donges et Montoir-de-Bretagne ne sera fermée intégralement, jour et nuit et week-end compris "que" trois semaines.

Une déviation sera mise en place à partir de l'échangeur des Six-Croix. Pour les usagers qui doivent regagner Montoir ou Trignac, ce sera via la RD4 et la RD100 jusqu'à l'échangeur de Montoir-de-Bretagne. Pour ceux qui veulent rejoindre Saint-Nazaire, la déviation ira jusqu'à la RD 213. Un axe très fréquenté, la DIRO s’attend donc évidemment à des difficultés de circulation. Prévoir ralentissements et bouchons sur tout cette période avec, selon les prévisions, environ une demi-heure de trajet en plus sur l’itinéraire initial.

Un conseil : éviter les heures de pointe, quand c'est possible

Et quand c'est impossible, il est vivement recommandé de suivre les itinéraires conseillés pour éviter le secteur. Trois panneaux d’information lumineux et mobiles seront installés à des endroits stratégiques sur la Nationale pour indiquer les temps de parcours et ainsi adapter son itinéraire.

La deuxième phase des travaux sera moins gênante. Du 2 au 13 octobre, la circulation sera coupée mais uniquement la nuit entre 20h et 6h et hors week-end. Les déviations seront identiques.

La carte des déviations - DIRO

Consultez les conditions de circulation sur le site de la DIR Ouest .