Travaux sur la RD943 dans l’Indre : le département demande 15 millions d’euros à la région Centre-Val de Loire

Serge Descout estime que la route départementale devrait être reconnue d’intérêt régional et que les travaux de contournement prévus à La Châtre et Villedieu-sur-Indre en 2017 devraient être en partie financés par la région.

"Je pense que le président Bonneau est un homme qui a le sens de l’aménagement du territoire, que c’est un homme raisonnable", déclare le président du Conseil départemental de l’Indre, lors d’une interview, mercredi 22 mars. Serge Descout "comprend les restrictions budgétaires" du président du Conseil régional du Centre-Val de Loire, mais "je lui fais confiance" assure-t-il.

60 millions d'euros de travaux pour contourner La Châtre et Villedieu-sur-Indre

Confiant, et nostalgique d’un temps, "il y a 20 ans", où la région prenait en charge 50 à 90 % du coût des travaux sur les routes départementales. "Quand on a fait les études pour les contournements sur la RD943, on avait conclu un financement à 50-50. Maintenant, la région ne veut plus du tout payer."

Serge Descout dit avoir besoin de l’aide de la région pour financer les travaux sur la RD943. Le président du Conseil départemental de l’Indre la trouve trop accidentogène, il veut donc faire faire des contournements à La Châtre et à Villedieu-sur-Indre, pour que les poids-lourds notamment ne passent plus en plein centre-ville.

Il passe 800 poids-lourds par jour sur La Châtre, 80 % d’entre eux n’ont rien à y faire. C’est un danger terrible. – Serge Descout, président du Conseil départemental de l’Indre

L’étude réalisée a estimé les travaux à "grosso-modo 60 millions d’euros" sur cinq ans, explique le président. Précisément, dans une lettre adressée à la région en décembre 2016, signée par Serge Descout et par Jean-Gérard Paumier, le président du Conseil départemental de l’Indre-et-Loire, le président revendique un projet de 23 millions d’euros hors taxes à Villedieu-sur-Indre et un autre de 30 millions d’euros hors taxes à La Châtre. En ajoutant les taxes, le prix monte aux alentours de 60 millions d'euros.

Nous portons notre effort, en accord avec les deux communautés de communes qui sont concernées à 75 % du coût des travaux. – Serge Descout, président du Conseil départemental de l’Indre

La région rappelle que les routes sont entretenues par les départements ou l'Etat

"Je veux croire que dans l’intérêt général, dans l’intérêt de l’aménagement du territoire, l’Etat et la Région vont apporter les 25 % nous permettant de faire ces deux réalisations essentielles", insiste Serge Descout, demandant 15 millions d'euros de soutien. Mais le même jour, le président du Conseil régional du Centre-Val de Loire affirme que "si on veut tout faire, on fait tout mal".

Il ne s’agit pas de répondre positivement à des revendications, il s’agit de faire notre boulot. L’entretien des routes, c’est l’Etat [pour les routes nationales] et le département [pour les départementales]. – François Bonneau, président du Conseil régional du Centre-Val de Loire

François Bonneau rappelle que l’entretien et la construction de routes ne font pas partie des compétences de la région, et que par ailleurs, il lui arrive déjà d’investir "bien au-delà de [ses] responsabilités", comme lorsqu’il adresse un soutien de 173 millions d’euros aux départements pour les aider à mettre en place le très haut débit (THD). Réponse qu’il avait par ailleurs faite aux deux présidents départementaux, dans une lettre datée de la fin du mois de février 2017.

Quand j’apporte 173 millions d’euros aux départements, je leur donne plus de forces pour que, eux, puissent assumer la responsabilité exclusive qui est celle des routes. – François Bonneau, président du Conseil régional du Centre-Val de Loire

François Bonneau s’est par ailleurs engagé à reconnaître l’axe Tours-Loches, emprunté quotidiennement par 21.000 véhicules, comme un "itinéraire d’intérêt régional", et ainsi le rendre prioritaire dans les financements régionaux – comme le définit l’article 19 de la loi NOTRe. Aucune portion indrienne ne devrait, pour l’instant, recevoir le même traitement, malgré les revendications du président départemental.

"Il ne s’agit pas de prendre un sujet qui est très important pour nos concitoyens qui est leur sécurité, qui est la circulation, continue le président régional, et d’en faire un sujet politicien, de bagarre politicienne dont nos concitoyens n’ont rien à cirer. Ce qu’ils veulent, c’est l’action."