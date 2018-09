À cause de travaux sur la nationale 145, la bretelle d'accès à l'aire des Monts de Guéret est inaccessible dans le sens Montluçon - La Souterraine, jusqu'au lundi 1er octobre. Et malgré une déviation à la sortie suivante, les fréquentations sont en chute libre dans les boutiques de la station.

Seul moyen d'accéder à la station quand on vient de Montluçon : suivre une déviation d'une quinzaine de kilomètres.

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

La matinée est bien calme dans la boutique de produits locaux, sur l'aire des Monts de Guéret. Marie, employée ici depuis sept ans, n'a vu passer que quelques rares automobilistes de passage depuis l'ouverture.

Une déviation très peu utilisée

Les travaux de la RN 145 bloquent la sortie 49, qui donne accès à la station dans le sens Montluçon - La Souterraine. Une déviation a pourtant été mise en place à la sortie suivante : "Il faut aller jusqu'à Saint-Vaury, faire demi-tour et repartir sur la nationale vers Guéret", expose Marie. "Et ça, personne ne le fait ..."

Le détour est d'une quinzaine de kilomètres, sur une route à 80 km/h à cause des travaux. Les automobilistes préfèrent passer leur chemin et chercher l'aire de repos suivante, plutôt que de perdre une demi-heure.

Les travaux sur la RN 145 obligent les voitures à rouler sur une voie et bloquent l'accès à la station. © Radio France - Simon de Faucompret

50% de fréquentation en moins

Et, forcément, les conséquences sont immédiates pour la boutique : "C'est du simple au double", jauge Marie. "En temps normal, on devrait faire le double de notre chiffre d'affaires actuel." Sachant que le magasin peut parfois accueillir plus d'une centaine de clients en une journée.

Quelques dizaines de mètres plus loin, dans la station essence de l'aire de repos, Rachid est dans la même situation. "Dès qu'il y a des travaux, c'est un petit peu panique à bord", soupire-t-il. "Les gens passent tout simplement leur chemin, ils ne veulent même pas s'embêter à essayer."

Des retards dans les livraisons

Mais les choses se compliquent encore lorsqu'il s'agit de faire venir des fournisseurs. Ce matin-là, Rachid attendait une livraison de produits frais aux alentours de 9h. Résultat, "une heure de retard", révèle l'employé. Ce qui n'est pas une première : "Il y a quelques jours, il y avait déjà un fournisseur qui ne trouvait pas. Son responsable m'a passé un coup de fil en me demandant comment faire pour accéder à la station."

Les employés de l'aire ont encore quelques jours à patienter : la bretelle d'accès à la station rouvre le lundi 1er octobre. Les travaux sur le reste de ce tronçon de la RN 145 se terminent le 19 octobre.