Travaux sur le contournement nord de Limoges : Le Family Village est de nouveau en première ligne

Limoges, France

"C'est pire que lors de la crise des gilets jaunes"affirment certains commerçants du Family Village, la grosse zone commerciale du nord de Limoges. Pour Michel responsable du magasin Bois et chiffons "C'est dramatique, on a un taux de fréquentation très très faible" se désespère t-il dans son magasin déserté par les clients et pour lui "Les gilets jaunes c'était surtout le samedi et là c'est pire car c'est toute la semaine".

5 semaines de travaux... et un chiffre d'affaire en chute libre

Les travaux de réfection du giratoire Amédée Gordini situé entre la RN 520 et les lunettes de Grossereix puis l'accès à l'A 20 ont débuté le 8 juillet ; un axe emprunté par de nombreux vacanciers qui se sont retrouvés souvent piégés dans des bouchons ces dernières semaines. C'est aussi le rond point qui donne un accès direct au Family Village sauf que pour s'y rendre ou en repartir il faut emprunter une déviation ce qui rebute un grand nombre de clients potentiels. Au "Café Madeleine", le gérant Cédric Charles-Lavauzelle enregistre depuis le début des travaux une baisse de son chiffre d'affaire de 20 %. Il est d'autant plus déçu que juillet et août représentent pour son établissement une grande partie de son activité annuelle "Surtout avec la proximité de l'A20 et de la D2000 mais la terrasse est vide, les touristes ne s'arrêtent pas".

Les travaux sur le rond point Gordini obligent les véhicules à faire des détours © Radio France - Françoise Ravanne

Les clients aussi doivent s'armer de patience comme cette habitante du Palais sur Vienne " C'est compliqué car la semaine dernière pour repartir du Family Village je me suis retrouvée sur la route de Bellac" Et pour Jean Claude venu d'Isle pour faire ses courses "c'est galère car pour revenir il faut passer par Couzeix et comme je veux aller en zone nord ça va prendre du temps"

"Il faut être costaud pour survivre", Michel un commerçant du Family Village

Pour Michel et son magasin indépendant les soldes sont un échec "Pour retenir les gens avec des rabais, il faudrait qu'ils soient là mais là ils ne viennent pas" et il est d'autant plus inquiet qu'il tient un magasin indépendant "Il faut être costaud pour survivre" conclut Michel qui s'attend à voir baisser son chiffre d'affaire de 30 à 40 %.

Ce vaste chantier au nord de Limoges doit normalement se terminer le 9 août.