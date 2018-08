Beaucourt

Dans l'exploitation de Gérard Mayer à Courchavon, près de Beaucourt, ils sont une dizaine à récolter les feuilles de tabac, pour ensuite les enfiler et les faire sécher dans un entrepôt. Parmi eux, cinq Français, dont Catherine. Ouvrière à PSA, elle travaille ici tous les étés depuis 32 ans. "On est à la campagne, il y a une bonne ambiance, le travail est sympathique ça change à peu."

Catherine travaille le tabac suisse chaque été depuis qu'elle a 18 ans. © Radio France - Simon Cardona

L'exploitation accepte les travailleurs de 15 ans.

La véritable aubaine est pour les jeunes travailleurs. "C'est pas loin de chez moi et c'est toujours difficile de trouver un travail quand on a moins de dix-huit ans, témoigne Lilou, 16 ans. C'est son deuxième été dans les champs de tabac suisse. En plus, je gagne plus que ma sœur, qui elle, est majeure et travaille en France."

Après les avoir récoltées dans les champs, les employés doivent enfiler le tabac pour le faire sécher © Radio France - Simon Cardona

70 euros par jour en moyenne

En plus de la possibilité de travailler en étant mineur, le salaire, en moyenne plus élevé en Suisse, attire de nombreux adolescents francs-comtois. Ils gagnent en moyenne 70 euros par jour, en fonction de l'ancienneté. "Chaque été j'ai davantage de demandes d'emploi de la part de jeunes Français, atteste Gérard Meyer, le gérant de l'exploitation. C'est 80 voire 90% de mon effectif."

Malheureusement cette année, la récolte va être plus courte que prévu. La chaleur et le peu de précipitations ont fait du mal aux plantations de tabac. Gérard Meyer et son équipe récoltent normalement du tabac jusqu'à la fin du mois d'aout. Elle est déjà finie cette année.