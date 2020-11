Treize maires de Seine-Saint-Denis attaquent en justice le décret sur les commerces non-essentiels

Ils ont choisi de passer par la justice pour défendre les commerces de quartier. Treize maires (sur 14 du Territoire Grand-Paris Grand-Est), dont Jean-Paul Fauconnet, maire Les Républicains, de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), attaquent le décret du 23 mars 2020 qui établit la liste des commerces "non-essentiels" comme les librairies, les salons de coiffure, les boutiques de vêtements et de chaussures. "Dans cette période de crise, c'est une manière de maintenir ce lien social qui existe entre ces commerces de proximité et nos citoyens", explique Jean-Paul Fauconnet, invité de France Bleu Paris ce mardi, qui a également lancé une pétition de soutien à l'adresse d'Emmanuel Macron.

"La fermeture des commerces dits « non essentiels », c’est-à-dire les commerces de détails non alimentaires est injuste et mortifère", indique le communiqué des élus. "Injuste, parce qu’il y a moins de risque d’être contaminé dans une boutique (...) Mortifère, parce que la dynamisation des commerces de centre-ville est le combat quotidien des maires."

En revanche, Jean-Paul Fauconnet n'envisage pas de prendre un arrêté pour autoriser l'ouverture des commerces de Rosny-sous-Bois, après réflexion. "C'est nous mettre en porte-à-faux par rapport à une décision de l’État, et surtout c'est mettre en difficulté les petits commerces qui pourraient être sanctionnés."

Les élus du Territoire Grand-Paris-Grand Est n'ont pas voulu non plus attendre quinze jours avant la réévaluation de la situation par le gouvernement comme promise. "Nous restons très dubitatifs par rapport à une réouverture de ces petits commerces dans 15 jours", surtout au vu des derniers chiffres de la situation épidémiologique. En Ile-de-France, la barre des 1.000 lits de réanimation occupés par patients Covid est sur le point d'être franchie, plus de 400 morts en France en 24h.

Quant aux solutions encouragées par le gouvernement, comme le retrait/commande, le marie de Rosny est sceptique, "une génération de clients n'est pas forcément habituée ce genre de service."

Un "semi-confinement" difficile à accepter

Au-delà des commerçants, beaucoup de citoyens ont du mal à accepter ce nouveau confinement, ou "semi-confinement" selon Jean-PAul Fauconnet, "il y a beaucoup plus de difficultés" par rapport au printemps dernier.

Le maire de Rosny-sous-Bois dénonce aussi "un mépris des élus, nous ne sommes dans aucune décision. C'est une indifférence, totale. Nous appliquons au pied du mur, et au coup par coup, car nous recevons les décrets préfectoraux au dernier moment."