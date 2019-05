Trélissac : une pause café pour l'emploi tous les lundis

Trélissac, France

"Ici, c'est différent de Pôle Emploi parce qu'à Pole Emploi, c'est un peu formel et ils n'ont pas forcément les réponses à toutes nos demandes. Ici c'est un moment convivial et ça permet d'échanger sur nos demandes et nos envies. Renaud vient pour la deuxième fois partager cette pause café emploi. Il cumule les petits boulots après des années de chômage et comme Laurent, 57 ans, sans emploi, il trouve dans cette salle de la mairie, des raisons de retrouver de l'énergie. Il en est à sa troisième réunion. Il était là dès le début. "On invite tout le monde à venir, à participer parce que c'est extra et on arrive à trouver des jalons qui sont assez sympas. Voyons le monde d'un peu plus haut et pensons à nos rêves! "

De l'autre côté de la table, Pierre, il est tout jeune. C'est sa grand mère qui l'a envoyé à cette pause café emploi. Il a cumulé les stages, mais pour un plein emploi, c 'est dur : Les entreprises me disent toujours que je n'ai pas assez d’expérience. J'essaie de me diversifier mais c'est pas facile. Il est venu chercher ici des conseils pour préparer un entretien, des pistes pour se présenter au mieux à un employeur.

C'est pas drôle de chercher tout seul un emploi sur internet.

C'est un peu tout çà que veut offrir la mairie de Trélissac à ces demandeurs d'emploi. Sandrine Hartman est conseillère municipale, elle souhaite proposer un temps informel, tranquille. "On est pas en posture de rendez vous avec une entreprise, on n'a pas ce stress là. Je me dis que chacun a aussi des retours d'expérience à faire donc c'est aussi basé sur un échange des porteurs de projets. Et parler comme çà à bâtons rompus c'est aussi donner un temps pour se remobiliser. C'est pas drôle de chercher tout seul sur Internet. On a aussi besoin de voir du monde concrètement." Et pour que le stress et l'angoisse restent à la porte, Sandrine Hartman arrive avec un classeur bien sûr, mais aussi une grande thermos de café, et du jus d'orange qu'elle distribue généreusement. La prochaine réunion se déroulera le lundi 3 juin à 14 heures à la mairie.