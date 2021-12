Trendex, pour transformer les personnalités en actifs financiers

Selon Trendex quiconque a du succès sur les réseaux sociaux a une cote variable selon le nombre de likes et d’abonnés. On peut donc émettre des parts monnayables selon la popularité de la personne

Avec l'application Trendex, on peut ainsi se payer une « part » pour 5 euros d'un candidat de télé-réalité qui deviendra peut-être influenceur. Comptez aussi 3 euros pour miser sur la cote d’Andy Delort, attaquant de l’OGC Nice, ou encore 2 euros pour détenir une part du youtubeur L’Étoile Noire. De quoi devenir actionnaire de leur carrière, en espérant un retour sur investissement lorsqu'ils deviendront célèbres et que leur cote sera ainsi décuplée. 100 000 parts sont émises pour chacune d'entre elles. Le prix variant en fonction de l’offre et de la demande, de la même façon qu'une action en bourse.

A ce jour la start-up corse Trendex que l'on peut découvrir ici emploie12 personnes à Ajaccio, Bastia et Lyon. Elle affiche à son palmarès une trentaine de personnalités.