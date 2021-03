Trente communes du Finistère labellisées "Petites villes de demain"

Les "petites villes de demain" vont bénéficier de trois milliards d'euros dans le cadre du plan France Relance. Le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires visite ce jeudi Crozon et Morlaix.

Trente communes du Finistère sont labellisées "petites villes de demain", des gros bourgs, des petites villes moins attractives, qui perdent des habitants. Elles bénéficient du plan France relance, trois milliards d'euros sur le plan national.

"Ce sont des communes qui jouent un rôle important en terme de services. Et pourtant, elles subissent une dévitalisation de leur centre-ville. L’objectif, c’est de les conforter dans leur rôle de centralisation. C’est ce à quoi petites villes de demain est destiné", explique Yves Le Breton, directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui visite Morlaix et Crozon, labellisées, ce jeudi, en compagnie du Finistérien et président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

L'objectif, c'est de ramener les services publics, mais aussi des commerces de proximité au centre, en partenariat notamment avec les élus. "C’est restructurer les baux des locaux, financer des projets de numérisation pour que ces commerces de centre-bourg soient disponibles sur internet. Il manque des commerces de proximité, comme le café qui jouent des rôles primordiaux, comme la pharmacie, c’est ce qui fait qu’un centre bourg soit attractif."

Il s'agit aussi de rénover et de rendre accessibles à tous les logements, notamment les personnes en terme d'autonomie.