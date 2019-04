Très haut débit : toute l'Auvergne encore plus connectée dès 2020

Auvergne, France

Fin 2020, tous les foyers auvergnats devraient bénéficier d'un débit internet d'au moins 30 mégabits. C'est beaucoup plus que l'objectif gouvernemental qui prévoit un "bon débit" autrement dit entre 8 et 10 mégabits. Le plan initial du déploiement, prévu en phase 2, a été revu dans cette phase 3, pour aller plus vite et coûter moins cher. C'est possible grâce à la renégociation du partenariat public privé entre la région et Auvergne Très Haut Débit, la filiale d'Orange en charge de la couverture numérique de la région.

Les travaux sont en cours donc pour déployer la fibre, comme à Gannat, où a eu lieu la signature de l'accord. Des travaux assez discrets, pose de câbles, raccordement des fibres, installations d'armoires de raccordements. Car la fibre est le principal outil permettant de réaliser ce projet (70% des connexions). Le complément sera assuré par la 4G (24%) et des liaisons satellites (6%). Attention, il s'agit de connexions internet, pas de téléphonie, même si la 4G permettra aussi de réduire certaines zones blanches.

L'Auvergne, la région connectée

Tout ne sera pas terminé pour autant en 2020. Le déploiement de la fibre doit se poursuivre jusqu'en 2022 ; à cette date 91% du territoire auvergnat sera touché. En Auvergne, cela représente 436.000 prises déployées dans les logements et les entreprises. Un nouveau réseau de communication qui devrait pouvoir fonctionner pendant 40 à 50 ans. Pour Stéphane Richard, le PDG d'Orange, présent pour cette signature, c'est un chantier aussi colossal que celui réalisé dans les années 70 avec le déploiement de câbles en cuivre pour installer le téléphone dans toute la France.