Très haut débit: la Savoie veut annuler son contrat de fibre optique avec Axione-Bouygues

Le Département de la Savoie avait signé l'an passé un contrat pour développer la fibre optique d'ici 2026 sur tout le territoire. Ce vendredi matin, les élus doivent voter l'annulation de ce contrat signé en juillet 2016 avec Axione-Bouygues. La raison: rien n'a avancé en quinze mois.

Sur le papier, ce contrat signé entre le Département de la Savoie et Axione-Bouygues il y a un peu plus d'un an (en juillet 2016), c'était 1 073 km de fibre optique installés à la fin de cette année, 73 stations de ski et 173 zones d'activités raccordées, une vitesse de circulation des données cinquante à cent fois plus rapide qu'avec l'ADSL, des particuliers hors agglomération raccordés à partir de 2019, et tout le monde en 2026. Mais sur le terrain, rien de tout cela.

Contrat annulé: la faute à qui?

Le Département constate l'impasse. Son président Hervé Gaymard va donc demander ce vendredi matin aux conseillers départementaux d'annuler la délégation de service public, et d'indemniser Axione-Bouygues à hauteur d'environ sept millions d'euros. Qui est responsable de cette impasse? Les anciens dirigeants de Fibrea, dit le Département.

Fibrea, une entreprise mauriennaise créée en 2012 par la Sorea, société détenue en majorité par huit communes du coeur de Maurienne. Les maires, conscients que le développement économique allaient très vite passer par cet enjeu, ont décidé à partir de 2010 de développer le réseau de fibre optique sur leur territoire.

Quand le Département a signé son contrat avec Axione/Bouygues en juillet 2016, Fibrea a continué ses travaux. Elle les a même accélérés, selon le directeur général des services du Conseil départemental qui parle de "fuite en avant" des anciens dirigeants de Fibrea - qui ont été limogés il y a quelques mois par les élus mauriennais. Dès lors l'équilibre financier pour Axione-Bouygues en a été modifié.

Des points de vue différents sur les responsables de cet échec

Chez Fibrea, la version est différente. Le contrat signé par le Département pour 223 millions d'euros- dont 60% d'argent public- est jugé coûteux et technologiquement dépassé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Normal, dit le Pdg de Fibrea Marc Tournabien (l'un des huit maires de Maurienne), puisque la collectivité a mis six ans pour signer ce contrat. La délégation de service publique a été lancée en 2010 pour être signée en 2016. Le maire de Saint-Julien-Montdenis, fait d'ailleurs remarquer que le Département a accepté de signer un contrat avec la seule entreprise qui a répondu à l'appel d'offre.

Enfin, Marc Tournabien souligne que les quelque 450 km de fibre optique installés par Fibrea en Maurienne, en Tarentaise et en Combe de Savoie, attendent aujourd'hui d'être loués par un opérateur, et que la fin du contrat avec Axione-Bouygues c'est aussi la fin des perspectives de rentrées financières importantes pour Fibrea qui a lourdement investi.

La solution la moins pire

Dès lors, deux solutions: soit le Département signe un avenant avec Axione-Bouygues. Mais les autres opérateurs risquent d'attaquer cet avenant en justice. Soit le Département annule le contrat moyennant des dommages et intérêts (autour de sept millions d'euros) pour Axione-Bouygues. Avant de relancer un appel d'offre, ce qui doit prendre dix-huit mois supplémentaires. C'est ce que les élus devraient décider ce vendredi.

Le projet pour relier tous les Savoyards à la fibre optique attendra encore.