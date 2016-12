Très légère hausse du chômage en novembre dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit à 324 200 en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le mois de novembre. Une très légère hausse de 0,1% alors que le taux de chômage est en baisse au niveau national : -0,9 %

La hausse du chômage ralentit en PACA pour le mois de novembre. Pour rappel, en octobre, ce chiffre s'élevait à + 0,7 %. Une amélioration donc, mais pas d'inversion de la courbe au niveau régional.

Pour la Provence, la hausse est plus sévère dans les Bouches-du-Rhône (+ 0,5%) que dans le Var (+ 0,1%).

Les seniors les plus touchés

Ce sont les chômeurs de plus de 50 ans qui sont les plus concernés par cette hausse (+0,8%). Si on zoome sur les grandes villes, on constate que c'est le cas dans la métropole Aix-Marseille où 126 400 personnes âgées de 50 ans et plus n'ont pas de travail.

Mais si l'on regarde sur le plus long terme, bonne nouvelle, le chômage baisse en PACA sur les trois derniers mois (-1,2%) et sur un an (-0,9%).