Très (trop?) chères liaisons en autoroutes sur les Tours-Rouen et Tours-Nancy

C'est la douloureuse traditionnelle du 1er février. Les tarifs d'autoroute augmenteront. Une hausse prévue et validée par l'Etat entre 1% et 1,5%. Sauf que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, suivant les sociétés d'autoroutes. L'an dernier, sur le réseau de Vinci qui concerne l'A10, l'A28 et l'A85, la hausse était de 1,34%. Mais plus que l'augmentation sur un an, c'est à plus longue échéance qu'on voit bien les effets des augmentations, comme l'a compilé le journal Le Parisien.

Le Tours-Rouen est un gouffre financier pour les automobilistes

Le Tours-Rouen est tout bonnement la liaison par autoroute qui a le plus augmenté en France : +34,06% entre 2011 et 2018. Le tarif au péage est passé de 27€60 à 37€, soit 9€40 de plus. C'est une hausse totalement hors-norme, puisque la moyenne en France entre 2011 et 2018 est de 9,5%. Autre exemple qui concerne la Touraine dans ces dix tronçons d'autoroutes qui ont vu leur prix augmenter de façon démesuré : le Tours-Nancy, 550km, via l'A19 Sens-Arthenay. L'augmentation entre 2011 et 2018 est de 16,98%. En 2011, il fallait débourser 47€70. C'est désormais 55€80. Là encore, pas d'explication raisonnable, si ce n'est un passage via la troisième autoroute la plus chère de France au kilomètre : le Sens-Artenay, 22€40 pour 130 kilomètres, le même prix que pour les 240 kilomètres entre Tours et Paris. Les sociétés d'autoroutes expliquent chaque année qu'elles font évoluer leurs tarifs en tenant compte de l’inflation, des travaux et des redevances de l’Etat.