Bars et restaurants : le président de l'UMIH de la Somme réclame une date de réouverture

Selon les informations de franceinfo, les restaurants et les bars ne pourront pas rouvrir le 20 janvier prochain. La décision devrait être officiellement annoncée par le gouvernement dans les prochains jours. La date de réouverture sera évoquée ce lundi au ministère de l'Économie lors d'une réunion de crise avec les acteurs du secteur. "C'est important d'avoir une date de reprise à la fois pour motiver et garder le lien avec les équipes, parce que psychologiquement sur ce deuxième confinement c'est compliqué de garder le lien avec nos salariés. Et puis pour nous [patrons] de voir enfin le bout du tunnel", réagit Christophe Duprez, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Picardie (UMIH).

"Je dirais que pour nous c'est important la réouverture parce qu'on doit vivre de notre travail et pas forcément d'un accompagnement d'État. Mais pour ma part personnellement je pense qu'effectivement rouvrir avec un couvre-feu à 18h ou un nombre très restreint de personnes à table serait préjudiciable pour notre chiffre d'affaires. Donc je pense qu'il faut peut-être attendre un petit peu et rouvrir dans de meilleures conditions". Il vise plutôt une reprise au printemps: "c'est l'objectif qu'on s'est un peu fixés parce qu'on se dit qu'avec les beaux jours et la vaccination on pourrait peut-être avoir une éclaircie dans cet horizon-là".

Des aides d'État qui permettent de couvrir "un maximum de charges"

Christophe Duprez explique que "l'accompagnement du mois de décembre avec cet accompagnement de 20% [du chiffre d'affaires], ça devrait pour un grand nombre d'entre nous dans la Somme couvrir un maximum des charges". Mais il y a encore des angles morts dans ces aides publiques : "tout le monde ne rentre pas encore dans ces dispositifs, il y a encore des personnes qui sont sur le bord de la route. Ce sont des personnes qui ont ouvert leurs établissements juste au mois de septembre ou juste avant le confinement. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de référence de chiffres d'affaires".