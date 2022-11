Trêve hivernale : "C'est juste l'épée de Damoclès qui n'est pas tombée" pour l'association Droit au Logement

La 1er novembre marque le début de la trêve hivernale partout en France. Jusqu'au 31 mars prochain, aucun locataire ne peut être expulsé de son logement.

ⓘ Publicité

Cette date est synonyme de répit pour tous ceux qui font ou pourraient faire l'objet d'une procédure d'expulsion, soit pour cause d'impayés ou pour d'autres raisons : « Cela ne concerne plus seulement les marchands de sommeil et ceux qui ne payent plus leurs loyers, le spectre des expulsions qui visent les locataires est de plus en plus large » explique Patrick Dhonte, porte-parole du comité local Droit au Logement 59 .

Ne pas attendre pour demander de l'aide

Selon lui, de trop nombreuses personnes attendent de faire l'objet d'un avis d'expulsion pour solliciter de l'aide, quand c'est déjà un peu tard : « Cela peut arriver à tout le monde aujourd'hui d'avoir des dettes de loyer, encore plus dans la conjoncture actuelle. Dès que l'on a des difficultés, il faut tout de suite prendre contact avec son bailleur, pour trouver une solution. Il y a toujours possibilité d'étaler une dette, il vaut mieux passer au tribunal pour montrer sa bonne foi et payer même très peu, pour être protégé » plaide ce responsable habitué à accompagner des ménages.

On parle des entreprises et de grosses entreprises qu'il faut aider. À quel moment pense-t-on aussi au peuple ?

La fin de la trêve hivernale, c'est « juste l'épée de Damoclès qui n'est pas encore tombée » se désole Patrick Dhonte, qui appelle à trouver des solutions pour les personnes concernées : « On parle des entreprises et de grosses entreprises qu'il faut aider. À quel moment pense-t-on aussi au peuple ? On doit envisager des solutions, même celles d'effacer des dettes. Il ne faut pas enfoncer les gens, il faut les aider. Et derrière , construire plus de logement social, de logements adaptés. » plaide le responsable de Droit au Logement.