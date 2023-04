Tricastin : deux ministres pour une relance du nucléaire

"Aujourd'hui, on n'a plus le luxe de l'idéologie" nous disait d'emblée Agnès Pannier-Runacher ce vendredi matin. La ministre de la transition énergétique est en visite au Tricastin avec le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure. Pour elle, pas d'état d'âme : "l'enjeu du réchauffement climatique est tellement important ! On a besoin de baisser notre consommation d'énergie, déployer les énergies renouvelables mais aussi relancer le nucléaire". La relance du nucléaire, c'est faire fonctionner en sûreté les centrales actuelles mais aussi déployer de nouveaux réacteurs.

100.000 emplois en 10 ans

Selon le rapport présenté aux ministres par le Gifen, le groupement des industries nucléaires, la filière annonce des besoins de recrutement de 100.000 personnes en 10 ans en France. "Nous allons lancer un grand plan de formation et d'attractivité" dit Agnès Pannier-Runacher. En revanche, elle ne répond pas sur la candidature du Tricastin pour deux EPR2, des gros réacteurs de nouvelle génération. "La décision sera prise en fin d'année, sur des bases techniques avant tout mais c'est un atout que le territoire y soit favorable."

Une manifestation contre la réforme des retraites

Les deux ministres étaient attendus par une centaine de manifestants réunis aux entrées sud et nord du site d'Orano, l'intersyndicale voulant rappeler son opposition à la réforme des retraites. "On n'est pas d'accord avec ce qui se passe" dit Alain Pécherand le délégué central CGT, "Parce que finalement on est passé en force, on passe à autre chose et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Pas d'accord avec ça, comme une majorité de Français".

Une centaine de personnes ont manifesté aux entrées du site Orano © Radio France - Nathalie Rodrigues