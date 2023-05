Trièves : de la tisane au dentifrice, les recettes aux plantes de "Mémé dans les orties"

Vous êtes venus dans le Trièves justement parce qu’il y a beaucoup d’orties...

Adrien Dumont, co-fondateur de "Mémé dans les orties" - Effectivement il y a beaucoup d’orties dans le Trièves, il y en a beaucoup moins dans la Drôme où nous étions auparavant. Depuis 2018 on est installés ici, à Mens et effectivement on est très contents de trouver toutes ces orties !

ⓘ Publicité

loading

Vous cultivez des plantes médicinales et aromatiques et vous en cueillez également dans la nature ?

On a à peu près la moitié de nos plantes qui vont servir à nos produits qui sont cueillies à l’état sauvage et l’autre moitié qui sont issues de nos cultures - la plupart de nos cultures sont à Mens dans le Trièves.

Qu’est-ce qu’on fait avec ces plantes ?

On propose une large gamme, à peu près 40 produits différents avec près de 70 plantes. On peut faire plein de choses avec les plantes aromatiques et médicinales - c’est ce que l'on essaie un peu de montrer - du côté de la santé du bien-être. On fait un dentifrice, on fait des crèmes de jour, on fait des baumes pour soulager les piqûres d’insectes par exemple, mais on fait aussi des tisanes, on fait aussi des compléments alimentaires qui vont permettre d’aider à passer des moments difficiles par rapport au stress, par rapport à des problématiques articulaires, des problématiques digestives... Donc une gamme très variée pour montrer l’étendue de l’utilité des plantes médicinales.

Quels avantages ont vos produits par rapport à ce que l’on peut trouver dans la distribution classique ?

Nous ce que l'on met en avant c’est vraiment que ce sont des produits naturels, ce sont vraiment des produits simples, c’est-à-dire que ce que l’on fait comme les cosmétiques ce sont nos cultures auxquelles on additionne des produits. Par exemple la cire d’abeille, un produit tout à fait naturel pour les cosmétiques. Et donc on a des recettes qui sont relativement simples avec uniquement des produits qui sont qui sont naturels que l’on fait nous-mêmes. On suit de A à Z le processus donc l’idée c’est de retrouver vraiment quelque chose de naturel et de simple (...). Il y a une véritable appétence, d’ailleurs il y a de plus en plus de gens qui s’installent aussi pour produire des plantes médicinales, c’est très bien parce qu'il y a de plus en plus de demandes.

Quels sont vos projets ?

On a acheté un terrain pour faire un petit hangar agricole et pouvoir se donner plus d’aisance en termes d’activité, notamment sur la partie séchage et distillation. Et puis après on fait aussi un peu de formation et d’animation. Donc l’idée c’est de continuer à diffuser ces savoirs via ces formations, ces animations, et puis de stabiliser l’activité qui rentre au fur à mesure dans un rythme de croisière.