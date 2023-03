Trimestre anti-inflation : "Ça pourrait être une annonce mensongère" dénonce l'UFC Que Choisir

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi 6 mars qu'un accord avec la grande distribution avait été trouvé pour mettre en place un "trimestre anti-inflation" dans les supermarchés jusqu'en juin. L'exécutif souhaite que les supermarchés proposent "le prix le plus bas possible" sur une sélection de "centaines" produits choisis par les distributeurs.

Une arme inédite pour tenter de faire face à la flambée des prix dans les supermarchés, mais dont le système est dénoncé par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Invité de l'émission Ma France sur France Bleu avec Wendy Bouchard, Olivier Andrault, chargé de mission alimentation, a estimé que ce "trimestre anti-inflation" privait "le consommateur de la capacité à comparer ces produits". Il a aussi demandé la fin de la marge minimale garantie de 10% pour les distributeurs, afin de faire baisser les prix de plusieurs milliers de produits.

Le "trimestre anti-inflation", la fausse bonne idée ?

"Malheureusement, la recette qui nous est proposée est encore plus mauvaise (que le panier anti-inflation finalement abandonné par le gouvernement , ndlr) puisqu'en fait, ce qui a été présenté par Bruno Le Maire, c'est tout simplement des engagements absolument volontaires, librement consentis par les différentes enseignes de la grande distribution, a réagi Olivier Andrault. Finalement, chaque enseigne pourra faire le panier anti-inflation qu'elle voudra".

En effet, le gouvernement avait d'abord émis l'idée de lancer un panier anti-inflation sur une sélection de produits, commune à toutes les enseignes. Il aurait permis aux consommateurs de comparer les prix entre enseignes. Or, avec ce trimestre anti-inflation, ce sont principalement les marques distributeurs qui appartiennent aux enseignes qui seront concernées par le dispositif (Marque Repère, Marque U etc.) : par conséquent, chaque enseigne pourra faire baisser les prix des produits de son choix.

Selon le chargé de mission, "on prive le consommateur de la capacité à comparer ces produits. Ça veut dire que potentiellement ça pourrait être une annonce mensongère pour les consommateurs". Les produits concernés seront par ailleurs identifiables grâce à un logo tricolore "trimestre anti-inflation" ce qu'Olivier Andrault juge comme "Le plus grand scandale étant que ces produits seront labellisés par le gouvernement" a-t-il dénoncé.

"On voit qu'il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de mettre des engagements fermes sur la table de la part du distributeur", regrette le chargé de mission, car "il n'y a aucune définition réglementaire de ce qu'est le prix le plus bas possible. Ça peut très bien être finalement un produit monté en épingle qui était déjà vendu à ces conditions tarifaires".

Mettre fin à la marge minimale garantie des distributeurs

Pour financer le trimestre anti-inflation, les grandes enseignes vont devoir rogner sur leurs marges, mais pour Olivier Andrault ce n'est pas suffisant. Il dénonce le fait que "depuis 2019, la grande distribution bénéficie d'une marge minimale garantie de 10 % et notamment sur les produits de premier prix qui impacte le plus les ménages les plus modestes". En clair, si un distributeur achète au producteur un produit à un euro, il devra le revendre 1,10 euro.

Il estime que le gouvernement doit faire sauter cette marge minimale alors que les prix flambent dans les supermarchés : "C'est totalement inadmissible et scandaleux dans cette période d'inflation galopante. Notre demande très claire au gouvernement, c'est de mettre fin à cette marge minimale garantie. Ce serait immédiatement la possibilité de voir les prix et les marges baisser à hauteur de 10 % non pas sur quelques centaines de produits, mais sur des milliers".

Un chèque alimentaire "souhaitable"

Le ministre Bruno Le Maire a annoncé par ailleurs "un chèque alimentaire pour les plus modestes". Ce chèque sera destiné à ceux "qui ont les revenus les plus faibles". "L'expérimentation" se fera "dans les prochains mois" à "l'échelle territoriale", a-t-il indiqué. "C'est évidemment souhaitable, a assuré Olivier Andrault. On sait bien que c'est la frange de la population qui est la plus impactée par ces hausses tarifaires. Maintenant, la question c'est 'qu'est-ce qu'on fait pour le reste des consommateurs ?' Notre proposition, c'est d'arrêter le cadeau à la grande distribution constituant ces marges minimales, garantie de 10 %", a-t-il réaffirmé.