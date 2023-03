"Trimestre anti-inflation" : ce qu'il faut savoir sur le dispositif annoncé par le gouvernement

Les annonces du gouvernement étaient particulièrement attendues pour limiter la flambée des prix dans les supermarchés. L'inflation sur les produits alimentaires est évaluée à 14,5% en un an en février par l'Insee. Ce lundi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a donc annoncé, après un accord scellé avec plusieurs enseignes, le lancement du "trimestre anti-inflation" . Cette opération commerciale doit proposer aux Français "le prix le plus bas possible" sur une sélection de "centaines" de produits laissée au choix des distributeurs. Elle doit durer du 15 mars au 15 juin. Quelle différence avec le projet avorté de "panier anti-inflation" ? Quels sont les produits concernés par l'opération ? Quelles enseignes ont signé l'accord ? Voici ce qu'il faut savoir.

ⓘ Publicité

Panier anti-inflation, trimestre anti-inflation : quelle différence ?

Le "panier anti-inflation" , promu pendant plusieurs semaines par Olivia Grégoire, le secrétaire d'État chargé du Commerce, devait garantir des prix bas sur une sélection de produits de grande consommation, une sélection commune à toutes les enseignes. Il aurait donc permis aux consommateurs de comparer les prix des mêmes produits entre enseignes. Mais la grande distribution a freiné des quatre fers, préférant lancer ses propres paniers. Ainsi, avec le "trimestre anti-inflation", les distributeurs s'engagent à facturer un assortiment de produits de leur choix.

Selon l'UFC Que Choisir, invité de l'émission Ma France sur France Bleu , ce "trimestre anti-inflation" "prive le consommateur de la capacité à comparer ces produits. Ça veut dire que potentiellement ça pourrait être une annonce mensongère pour les consommateurs" a dénoncé Olivier Andrault, le chargé de mission alimentation au sein de l'association de consommateurs.

Quels sont les produits concernés ?

Selon les distributeurs, ces opérations commerciales porteront principalement sur les produits de marques distributeurs, c'est-à-dire ceux qui sont propriété des enseignes et n'entrent pas dans le cadre des négociations annuelles avec les industriels (Reflets de France, Marque Repère, Marque U...). Ce sont sur "ces marques-là que nous avons le plus de latitude pour (…) bloquer des prix pendant 100 jours", a précisé Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Ces produits seront identifiés par un logo tricolore "trimestre anti-inflation". Le patron de Système U Dominique Schelcher a publié sur Twitter l'identité visuelle de ce logo.

L'opération devra offrir, sur une sélection de "centaines" de produits, "le prix le plus bas possible". La formule, peu engageante, a été critiquée par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. "Aucune définition réglementaire" n'existe en la matière, a rappelé sur France Bleu Olivier Andrault. "Finalement, chaque enseigne pourra faire le panier anti-inflation qu'elle voudra" a-t-il critiqué.

À lire aussi Panier France Bleu : les premiers prix poursuivent leur très forte hausse au mois de février

Plusieurs enseignes avaient pris des mesures anti-inflation avant les annonces de Bruno Le Maire en lançant leur propre panier. Par exemple, le groupe Casino a annoncé lundi dans un communiqué qu'il allait proposer 500 produits à moins de 1 euro à partir du 15 mars et pour une durée de trois mois afin de faire face à la hausse des prix.

Selon le groupe, les produits concernés par ce blocage des prix "couvrent tous les besoins essentiels de la consommation quotidienne, soit un total de 48 familles de produits : épicerie salée et sucrée, féculents et légumes, céréales, produits laitiers et compotes de fruits, hygiène corporelle (gels douche, etc.), hygiène bébé, entretien ménager, alimentation pour animaux, etc".

Ce dimanche, Carrefour avait déjà annoncé un "panier anti-inflation" à partir de la mi-mars composé de 200 produits vendus en moyenne deux euros et "à prix bloqués" jusqu'à mi-juin, tandis que le même jour, Intermarché avait annoncé un panier de "500 produits anti-inflation".

Quelles enseignes ont donné leur accord au gouvernement ?

Le ministre de l'Économie a scellé cet accord avec les principaux représentants du secteur comme Carrefour, Intermarché, Système U, Casino ou encore Aldi. Ce "trimestre anti-inflation" sera financé grâce aux marges des distributeurs et leur coûtera "plusieurs centaines de millions d'euros", selon le ministre Bruno Le Maire.

En revanche, E.Leclerc le leader de la grande distribution en termes de parts de marché, a refusé. Sur CNews, le médiatique président du comité stratégique de l'enseigne, Michel-Edouard Leclerc a critiqué une sélection de produits qui "donne l'impression qu'on se rattrape sur le reste". "J'ai pas attendu une réunion publique pour être moins cher", a affirmé M. Leclerc, qui ne veut pas "sacrifier cette image prix sur l'autel d'une communication politique". Pour autant, "je ne claque pas la porte au nez de Bruno le Maire", a-t-il assuré, ajoutant qu'il allait parler au ministre au téléphone.

Qu'obtiennent les enseignes en échange de cet accord ?

En échange de cet accord avec le ministère de l'Économie, les distributeurs ont obtenu qu'à l'issue de ce "trimestre anti-inflation" le 15 juin, les négociations commerciales avec les fournisseurs de l'agro-industrie, qui se sont achevées le 1er mars, soient relancées. "Nous rouvrirons les négociations commerciales avec les grands industriels de façon à ce que la baisse des prix de gros que nous observons sur les marchés" puisse "se traduire" aussi en rayons, a expliqué le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.

Les négociations achevées dans la douleur le 1er mars ont abouti à une hausse moyenne de quelque 10% des prix payés par les supermarchés aux industriels pour tenir compte de la hausse de leurs coûts de production (énergie, transports, matières premières, emballages...), selon les deux camps.