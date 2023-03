Trimestre anti-inflation : un "cadeau offert à la grande distribution" selon l'UFC-Que Choisir

Après l'échec de son panier anti-inflation, le gouvernement, par la voix de Bruno le Maire, a annoncé l'arrivée d'un "trimestre anti-inflation" dans les grandes surfaces : des promotions certes, mais laissées à la discrétion des grandes enseignes qui choisissent les produits et les prix qu'elles pratiquent.

ⓘ Publicité

"Il aurait fallu un panier identique"

"Disons que c'est un vrai cadeau offert par l'Etat à la grande distribution", estime Robert Bréhon, président de l'UFC-Que Choisir dans le Nord-Pas-de-Calais, qui dénonce le risque de grosse opération marketing, chaque supermarché essayant de gagner des clients en proposant ses propres promotions : "On met en place des systèmes soi-disant de prix bas pour les consommateurs. Mais les garanties n'existent pas aujourd'hui. Le choix appartient aux grandes surfaces et on voit que les produits qui sont proposés, ce sont les produits de marques distributeurs."

"Dans l'idéal, il aurait fallu un panier identique avec des prix identiques, poursuit Robert Bréhon, invité ce mercredi de France Bleu Nord . Ça, c'était une véritable ligne pour pouvoir s'adresser au consommateur en lui disant : 'Pendant trois mois, ces produits n'augmenteront pas'. Ce n'est pas le choix qui a été retenu par l'Etat, ce qui fait le bonheur de la grande distribution et le malheur, entre parenthèse, des magasins traditionnels qui, eux, sont complètement à l'écart de ce système."

Robert Bréhon estime que pour atténuer l'inflation, le consommateur doit comparer les prix et de faire le tri dans les annonces. Mais des opérations comme ce trimestre anti-inflation, selon lui, complique un peu plus la démarche : "C'est encore quelque chose qui vient en plus, qui se noie dans toute la publicité et dans toutes les accroches des consommateurs pour lui dire : 'Venez chez moi, c'est moins cher'."