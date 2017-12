Landerneau, France

Un nouveau mastodonte de l'agroalimentaire pourrait naître en Bretagne. Triskalia et D'aucy indiquent leur volonté de "bâtir un nouveau projet agroalimentaire coopératif breton". Les présidents des deux groupes vont tenir ce mardi après-midi une conférence de presse au conseil régional de Bretagne pour préciser les modalités de ce rapprochement entre ces deux piliers de l'agroalimentaire breton.

L'année dernière, Georges Galardon, le président de Triskalia annonçait déjà sur France Bleu son souhait de voir les entreprises bretonnes faire cause commune. Selon lui, "la seule marge de manœuvre que l'on puisse avoir c'est encore de se regrouper entre coopératives. Je suis un ardent défenseur de cette idée pour que les coopératives, notamment bretonnes, se regroupent entre elles pour faire une offre plus globale et faire face à la grande distribution. Nos principaux acheteurs, eux, se sont restructurés. En face de nous, nous avons quatre grands acheteurs qui, demain, seront européens parce-qu'aujourd'hui ils sont en train de passer des accords. Si l'on reste dans notre petit coin breton, on aura beaucoup de mal à se battre."

Les deux groupes en quelques chiffres

Triskalia, basé à Landerneau (29), compte aujourd'hui 16 000 agriculteurs adhérents, 4 800 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2016. Le groupe D'aucy, dont le siège social est à Theix-Noyalo (56), compte de son côté 9 000 agriculteurs coopérateurs, 4 800 salariés et avait réalisé 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Dans un communiqué interne, le directeur général de Triskalia, Dominique Ciccone, estime qu' "ensemble, les agriculteurs bretons décident de leur avenir !"