Triste rentrée pour les gérants des salles de sport catalanes

L'année 2021 aura été très compliquée pour tous les exploitants des salles de sport des Pyrénées-Orientales. Les établissements n'ont pu rouvrir que le 9 juin dernier et l'obligation du pass sanitaire a durement impacté la fréquentation, mais les professionnels espèrent des lendemains meilleurs.

Gérer une salle de sport n'est pas chose facile depuis l'apparition du Covid. Longtemps fermés, les clubs n'ont pu rouvrir que cet été, et l'obligation du pass sanitaire a réduit le nombre d'abonnés de 40% dans certaines salles. La pratique du "home training" qui s'est beaucoup développée durant les confinements a également éloigné certains habitués.

Malgré tout Sébastien Rozier, responsable de quatre salles "Fitness Park" sur Pollestres et Perpignan veut croire en l'avenir et mise sur le lien social et la convivialité irremplaçable du sport en salle pour retrouver des abonnés: il vient d'inaugurer un nouveau club avenue Panchot à Perpignan.