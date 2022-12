Tristesse et colère en Occitanie après la reprise de Scopelec par le groupe Circet

La société française Circet a été choisie ce mercredi midi par le tribunal de commerce de Lyon pour reprendre la majorité des activités de Scopelec, spécialisé dans le déploiement de la fibre. L'entreprise ne va garder que 1.049 employés sur les 2.300 de Scopelec. Plus de 1200 personnes pourraient donc être licenciées.

Scopelec basée à Sorèse dans le Tarn et à Saint-Orens en Haute-Garonne était le premier groupe coopératif français. Un groupe très ancré en Occitanie avec plus de 500 salariés dont la moitié à Saint-Orens. Il a placé en redressement judiciaire fin septembre. Orange, seul client du groupe n’avait pas reconduit les contrats de l’entreprise au printemps 2022.

La majorité des salariés de l'entreprise soutenaient une autre offre que celle de Circet. Ils soutenaient l'offre de Newscope, portait par l'ex direction de Scopelec, qui prévoyait la sauvegarde de 1.457 emplois et le maintien du statut de scop. "C'est vraiment une décision décevante, on est triste après avoir fourni tous ces efforts. 1.049 employés c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La responsabilité est portée en grande partie par Orange, mais aussi par le gouvernement qui n'a pas levé le petit doigt", a commenté le délégué syndical CGT Mario Cesaro.

Souveraineté économique ?

La présidente de la région Occitanie Carole Delga soutenait aussi ce projet et déplore également que l'offre de Newscope ait été écartée. "Nous pouvions maintenir cette entreprise référente de l’activité câbles et fibres dans le giron français, et contribuer ainsi à la souveraineté économique de notre pays. Le Tribunal de commerce de Lyon a décidé d’une autre issue, au détriment de l’emploi puisque l’offre retenue ne prévoit d’en maintenir que 1 049". Et Carole Delga poursuit : "Malgré mes demandes répétées, je regrette que l’Etat, actionnaire d’Orange, n’ait pas choisi de mettre toute sa force au service de Newscope. Le projet de reprise en SCOP, soutenu par une très grande majorité des salariés, aurait permis de privilégier l’emploi de qualité dans les territoires, l’économie sociale et solidaire ainsi que l’actionnariat salarié."

Même son de cloche du côté du département du Tarn. Le socialiste Christophe Ramond regrette le modèle de Scopelec. "Circet est détenu par un fonds d'investissement britannique. Donc on voit bien que c'est un basculement complet entre une coopérative avec les valeurs humaines que l'on connait et là une entreprise aux mains de fonds d'investissement qui ne demandent simplement que la recherche de la rentabilité pour les actionnaires et pas au bénéfice des salariés." Christophe Ramond qui demande dès ce mercredi soir des garanties sur le maintien du siège social de l'entreprise à Sorèze dans le Tarn.

Impuissance des politiques

Un dossier dans lequel les élus auront été particulièrement impuissants. A commencer par l’ex maire de Saint-Orens, aujourd’hui ministre déléguée en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure. "J'ai vu Orange de nombreuses fois. La question était compliquée, complexe. Maintenant que nous avons une décision, je vous dis qu'elle m'attriste, parce que ce n'est celle que je soutenais et parce que j'avais confiance dans les dirigeants de Scopelec. Et je vais regarder pour que cette décision soit la meilleure ou en tout cas la moins mauvaise pour les salariés auxquels je suis attaché"

Responsabilité d’Orange

Cyrille Rocher est le directeur général de l'union des scop Occitanie. Il a surtout a travaillé au projet Newscope (il a participé à la rédaction de l'offre Newscope ) pour reprendre Scopelec. Et pour lui, c'est clairement Orange qui a "empêché" cette reprise et il le dit avec colère. "Jusqu'au courrier d'Orange, deux jours avant l'audience au tribunal, de l'avis de beaucoup d'interlocuteurs, notre offre était clairement la meilleure. Peut être pas financièrement, mais globalement financièrement et socialement, elle était la meilleure. Sans l'autorité du groupe Orange sur le tribunal de commerce de Lyon, il y aurait très certainement eu plus d'analyse sur le projet porté par les salariés. Il faut rappeler que c'est une grande société dans laquelle les citoyens sont sociétaires puisque la participation de l'Etat chez Orange est de 23 %. Est ce que c'est cela le modèle d'entreprise qu'on veut demain ? Il y a des élus de droite et de gauche qui se posent vraiment des questions sur les agissements de ce groupe."