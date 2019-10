Trois ans après son ouverture, comment se porte la galerie commerciale d'Ametzondo ?

Bayonne, France

Certains commerçants se disent satisfaits, d'autres en revanche évoque une activité en berne. 3 ans après l'ouverture d'Ametzondo Shopping, comment se porte la galerie commerciale ? Nous avons posé la question à Stéphane Biarez, son directeur. Il était notre invité ce lundi sur France Bleu Pays Basque.

"A l'ouverture, on avait une quarantaine de boutiques fermées. Maintenant, il en reste une vingtaine, donc on a fait plus de la moitié du chemin." Et ce, malgré le départ de plusieurs enseignes (telles Mango, Adidas, ou plus récemment Go Sport), qu'il attribue à "un contexte difficile pour certains secteurs d'activité, pas forcément au Pays basque, mais en France en général".

"Certes des boutiques ont fermé mais d'autres ont ouvert. Durant les 3 dernières semaines, on a signé avec 3 nouvelles enseignes qui devraient ouvrir dans les semaines qui viennent. On a une quatrième qui est en phase de signature. Donc on a quand-même de grosses formes de satisfaction."

En terme de fréquentation, Stéphane Biarez reconnaît cette année "une stagnation. On ne va pas cacher que le début d'année a été compliqué pour l'ensemble du secteur. Mais l'été s'est plutôt bien passé, et en cette rentrée les tendances sont plutôt bonnes."

Un centre de formation dans la galerie

Le centre commercial est par ailleurs en pleine évolution et s'ouvre désormais vers des activités non commerciales. Depuis le mois de septembre, il accueille ainsi dans ses locaux le centre de formation PERF (Pôle Etude Recherche Formation). "C'est complètement nouveau. Notre objectif c'est de s'intégrer à un territoire. La consommation évolue grandement; on ne va plus dans les centres commerciaux pour les mêmes raisons. C'est à nous de nous adapter à ça. Une de ces formes d'adaptation, c'est de faire venir des activités complètement nouvelles. En l'occurrence, on on avait un centre de formation territorial qui cherchait un espace, pour pouvoir s'implanter là où les gens vont."

Réécoutez l'interview de Stéphane Biarez :