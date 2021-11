Trois ans des gilets jaunes : "Ça sent la fin" du mouvement, regrettent des figures historiques de Montargis

"D'ici la fin de l'année, je pense que ce sera fini". Julien Paris, figure historique des gilets jaunes de Montargis, ne peut que constater la faible mobilisation pour marquer le troisième anniversaire du mouvement dans le Loiret ce 17 novembre. Sur un rond-point de Châlette-sur-Loing, seuls lui et trois autres gilets jaunes ont répondu présents, équipés de mégaphone et de l'indispensable tenue jaune fluo.

Pour Julien Paris, cet essoufflement, causé notamment par un "manque d'organisation", montre "qu'on a fait tout ça pour rien, pratiquement. Parce qu'on est revenu au point de départ : quand on voit l'augmentation du prix de l'essence, de l'électricité, du gaz, du fioul ... Mais personne ne va dans la rue. Et puis là, il va y avoir les 100 euros" de l'indemnité inflation annoncée par le gouvernement en octobre face à la hausse des prix, donc"les gens ne bougent pas parce qu'ils vont les toucher", estime-t-il.

Julien Paris, figure des gilets jaunes de Montargis, à Chalette-sur-Loing le 17 novembre 2021. © Radio France - Margot Turgy

Sylvie, également membre du mouvement depuis le début et épouse de Julien Paris, partage son sentiment. "Je ne comprends pas, parce que quand voit que tout augmente, que le prix de l'essence a encore davantage augmenté aujourd'hui qu'il y a trois ans, il faudrait plus de monde" sur les ronds-points, regrette-t-elle. Un constat partagé par Marie-Christine, gilet jaune depuis le premier jour : "Cela m'attriste, parce qu'on est là pour nous mais aussi pour le futur. Si on ne fait rien, ce sera encore plus dur pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants", estime cette loirétaine de 43 ans.

Mais ils tenaient tous les trois à être présents ce mercredi à Châlette-sur-Loing, comme l'explique Julien Paris : "Je suis là pour la justice, une justice globale. J'ai perdu mon fils en 2020 dans un accident de voiture, et celui qui l'a tué a été condamné à 18 mois de prison ferme. Des gilets jaunes qui n'ont pas tué ont pris autant. La justice n'est pas là", affirme-t-il. Le Montargois se rendra ce samedi à Paris, où les gilets jaunes appellent au rassemblement.