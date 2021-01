Trois candidats à la reprise de la verrerie Duralex, actuellement en redressement judiciaire

Selon nos confrères de l'Agence France Presse, trois offres de reprise ont été déposées devant le tribunal de commerce d'Orléans pour la reprise de la verrerie Duralex, ce que confirme à France Bleu Orléans une source syndicale au sein de l'entreprise basée à la Chapelle-Saint-Mesmin. Les candidats avaient jusqu'au 31 décembre pour se déclarer.

Le tribunal les examinera le 22 janvier. L'entreprise de 248 salariés est célèbre dans le monde entier pour sa vaisselle en verre trempé et a été placée en redressement judiciaire en septembre 2020.

Pyrex favori pour reprendre Duralex ?

Parmi les candidats à la reprise de Duralex, figure la maison-mère de Pyrex (la célèbre marque américaine de produits en verre thermostable), International Cookware Holding, contrôlée par le fonds d'investissement Kartesia. Cette société prévoit de reprendre l'intégralité des salariés et promet d'apporter douze millions d'euros sur l'exercice 2021, poursuit l'AFP.

Les deux autres offres seraient incomplètes et fragiles, selon l'AFP. Les dirigeants actuels de la société, André et Antoine Ioannidès, ont déposé une offre de reprise, comme le prévoit une récente ordonnance de 2020 qui facilite la reprise d'une société par son propre actionnaire. Les frères Ioannidès auraient demandé, lors d'une audience ce jour au tribunal de commerce d'Orléans, un délai de quinze jours pour présenter un plan de continuation, et pas une offre de reprise, ce qui a été refusé par le tribunal.

La dernière offre, qui serait peu détaillée, est présentée par un "agent commercial indépendant", Pierre-Olivier Baron. Selon une source syndicale, elle a peu de chances d'aboutir.