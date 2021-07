Trois entreprises de Drôme et d'Ardèche à l'Élysée pour l'exposition "Fabriqué en France"

Sur les 126 entreprises mises à l'honneur ce week-end à l'exposition "Fabriqué en France" de l'Elysée, trois viennent de Drôme et d'Ardèche. La société Sneakers Ector Tricolor, Les Georgette By Altesse et les Boîtes Cauchard.

La fine fleur du made in France est au Palais de l'Elysée ce dimanche 4 juillet, c'est la deuxième édition de la Grande exposition du "Fabriqué en France". Sur les 126 entreprises sélectionnées, trois viennent de chez nous cette année. Dans la Drôme, il y a les Sneakers Ector Tricolor, des chaussures recyclables, fabriquées à partir de matériaux recyclés. La marque de bijoux Les Georgette By Altesse réputée pour ses célèbres manchettes, elle, a été sélectionnée pour représenter l'Ardèche. Tout comme la société Cauchard, spécialiste de boîtes d'archives patrimoniales et historiques. Son directeur général Damien Saint-Gal de Pons ne s'y attendait pas : "C'est une petite entreprise, il y a un savoir-faire certes, mais qu'il puisse être valorisé comme ça, ça nous a flattés."

Une belle reconnaissance pour cette petite entreprise de 17 salariés rachetée en 2017 par le groupe Luquet-Duranton. C'est dans les boîtes de la société Cauchard que sont conservées, par exemple, les archives de l'Elysée, de la Bibliothèque nationale et près de 80 % des archives départementales de France assure Damien Saint-Gal de Pons. "Elles sont réalisées en carton compact, il permet d'éviter le vieillissement naturel d'un papier."

Les boîtes d'archives sont assemblées dans une usine à Quintenas et le carton le plus prestigieux de Cauchard est fabriqué avec l'entreprise de papeterie Canson à Annonay. C'est d'ailleurs cette gamme de produit qui est présentée ce weekend au Palais de l'Elysée. Le directeur général de l'entreprise mise sur cette belle vitrine pour développer ses ventes à l'étranger, notamment au Japon en Italie et au Portugal. Aujourd'hui, les exportations représentent un peu moins de 5 % de son chiffre d'affaires annuel, estimé en moyenne à un peu plus de 2 millions d'euros.