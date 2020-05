Déconfinement : trois entreprises des Alpes-Maritimes s'associent pour aider les restaurateurs à s'adapter

Un chef d'entreprise de Mouans-Sartoux, Fabrice Pinot, a des idées pour soutenir les restaurateurs et les patrons de cafés alors qu'ils doivent s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires liées à la lutte contre le Covid-19.

Depuis 30 ans, l'entreprise Mdb Multimédia à Mouans-Sartoux est spécialiste des logiciels de gestion pour les métiers de bouches. Avec deux autres sociétés des Alpes-Maritimes, Idéogram Design (Agence de Communication à Sophia) et UltimaSoft (spécialiste du logiciel de caisse à Valbonne), elle a imaginé une carte de restaurant virtuelle que les clients peuvent avoir sur leur téléphone au lieu de toucher le menu.

Un QR-code collé sur la table du restaurant que le client photographie et le menu s'affiche sur l'écran du téléphone, avec la possibilité de traduire dans plusieurs langues les noms et compositions des plats, d'ajouter des photos et des informations sur les allergènes.

L'objectif de ces entrepreneurs azuréens est de soutenir un secteur d'activité qui aura été le premier et le dernier a subir les conséquences de la crise du coronavirus. C'est pourquoi Live-Menu, cette solution innovante qui évite un contact inutile, sera gratuite pour les restaurateurs car le service pourrait être financé par de la publicité.