"En deux ans, on a eu un candidat" : Trois entreprises sur quatre ont du mal à recruter en Dordogne

Avec ces six salariés, l'entreprise DS menuiseries, basée à Atur, s'est développée à toute vitesse ces dernières années. Et elle pourrait le faire encore davantage, mais son patron Horacio Da Silva, ne peut pas augmenter autant ses commandes qu'il le voudrait, faute de main d'œuvre. "On a mis une annonce il y a deux ans pour recruter un technicien poseur. Et et en deux ans nous avons eu un candidat", déplore-t-il. Et selon lui, ce n'est pas une question de conditions de travail. "Ils ont la mutuelle payée intégralement, des salaires plutôt motivants...", assure le chef d'entreprise.

36% des entreprises qui voulaient recruter ont lâché l'affaire

Et il est loin d'être le seul dans ce cas. Le baromètre économique montre en effet que, sur le deuxième semestre 2021, parmi les 204 entreprises du Périgord qui ont eu des besoins de recrutement, les trois quarts (73%) ont eu des difficultés à trouver le candidat idéal. Et 36% des entreprises qui voulaient recruter ont même abandonné le projet. Des difficultés que les chefs d'entreprise de Dordogne expliquent surtout par le manque de candidats, pour 83% d'entre eux, davantage que par le manque de qualification des postulants, évoqués par 33% des chefs d'entreprise qui voulaient recruter.

Les difficultés de recrutement sont d'ailleurs identifiés comme le principal problème des chefs d'entreprise périgourdins, devant le coût des matières premières, évoqué par 28% d'entre eux, et la baisse de la demande, relevée par 27% des partons du département.

On a des personnes qui démissionnent, qui veulent rester électron libre

Et elles concernent tous les secteurs. Parce que lorsqu'elle entend Horacio Da Silva parler d'un de ses salariés qui a demandé une rupture conventionnelle pour aller refaire sa grange, Patricia Rébillou, fraisicultrice, hoche la tête. "Depuis le Covid, on trouve qu'il y a encore plus de légèreté. On a des personnes qui démissionnent, qui veulent rester électron libre. Ils ont des envies de changement, d'autres idées... Ils osent, c'est bien pour eux. Mais pour la production", souffle-t-elle.

Celle qui a menée le baromètre, Sabrina Vergnac, chargée d'études à la chambre de commerce constate que les difficultés de recrutement "font partie des axes pénalisants des entreprises au quotidien. Ca freine vraiment le développement de certaines".

Depuis le Covid, il y a un arbitrage différent entre la vie personnelle et le travail

Elle l'explique, comme Sabrina Rébillou, par une évolution de la société. "Depuis le Covid, il y a un arbitrage différent entre la vie personnelle et le travail", interprète-t-elle. "Ce n'est pas que les gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent de la flexibilité. Il y a quelques années on cherchait forcément un CDI, ce n'est plus forcément le cas", relève-t-elle.

A noter que les besoins de recrutement au second semestre 2021 en Dordogne ont surtout concerné les entreprises de la production industrielle et du BTP (47% des entreprises de ces secteurs ont voulu recruter), du commerce (37%) et des services (31%).