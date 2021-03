Trois étudiantes dijonnaises finalistes d'un concours autour du vin

Trois étudiantes de l'école de commerce dijonnaise BSB - Burgundy School of Business - étaient engagées dans un concours, début mars, le "Tomorrow Wine 2021". Joséphine Bollet, Emmanuelle Lucet et Elsa Tanoukhi, entre 25 et 29 ans, inscrites dans le master commerce international des vins et spiritueux, ont terminé deuxièmes. Au delà d'une certaine visibilité dans le monde du marketting et du vin, elles ont empoché une bourse de 2500 euros.

Un projet de "packaging sensoriel"

Leur projet, "Essence du terroir", s'intéresse au "packaging", c'est à dire tout l'emballage qui vient avec une bouteille de vin. Les étudiantes ont décidé de jouer sur l'odorat, en proposant un sous-verre qui aura une odeur. Pour leur projet, elles ont choisi le terroir viticole de Provence, avec des senteurs d'herbes de la région. Elles n'ont pas encore trouvé quelles sont les effluves du terroir bourguignon. Pour un prochain projet ?

