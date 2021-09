Trois jours après l'incendie de l'usine Aubert & Duval, une reprise "très progressive" de l'activité

Trois jours après l'impressionnant incendie dans l'usine Aubert & Duval à Pamiers, qui n'a fait ni mort ni blessé, l'incertitude pèse sur la reprise de l'activité. Aubert & Duval fabrique des pièces forgées matricées, estampées en aciers spéciaux pour l'aéronautique et le secteur de l'énergie.

C'est plutôt un site où il y avait des investissements faits sur la sécurité et les moyens de prévention donc tout le monde a été très surpris - Sébastien Pollaert, secrétaire CGT sur l'usine de Pamiers

Le plus gros employeur privé de l'Ariège a mis la quasi totalité de ses 1 000 employés sur le site en chômage technique, à l'exception de ceux impliqués dans les travaux et les équipes en contact avec les clients. Des analyses doivent être encore menées pour écarter tout risque de toxicité.

La reprise est évidemment contrastée sur le site. "Depuis le début du week-end, une quarantaine de salariés ont été mobilisés sur le site ou en télétravail pour gérer la situation", explique le directeur général adjoint d'Aubert & Duval, Pierre Réga, joint par France Bleu Occitanie.

"Une vingtaine d'experts d'entreprises extérieurs nous accompagnent également pour réaliser toutes les expertises nécessaires afin de sécuriser le site et son environnement", poursuit Pierre Réga, et afin de "préparer le redémarrage de l'activité". L'assainissement du réseau d'eau de l'usine, pour l'instant isolé, doit être réglé.

Notre objectif est de redémarrer l'ensemble des activités le plus vite possible mais on parle d'une histoire de jours, c'est à ça qu'on s'attache pour l'heure - Pierre Réga, directeur adjoint d'Aubert & Duval