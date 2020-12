Affichée au début du mois, l'intention est désormais confirmée. L'usine PSA de Sochaux travaillera exceptionnellement les 28, 29 et 30 décembre. Trois séances sur la base du volontariat pour fabriquer 1.200 voitures. En pleine pandémie, les modèles fabriqués dans le Doubs font plus que résister.

Trois jours de production exceptionnelle à PSA Sochaux entre Noël et Nouvel An

Décidément, malgré la pandémie, l'activité reste plus que soutenue pour le site PSA de Sochaux. L'usine vient de programmer trois séances de travail exceptionnelles entre Noël et Nouvel An : les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre, alors que normalement, l'usine cesse toute production pendant les fêtes.

L'intention avait été affichée début décembre. Elle est désormais confirmée. Il s'agit de trois séances sur le système 2 (3008, 5008, Grandland X) en horaires du matin qui seront effectués par des salariés volontaires. "Les personnes qui intègrent cette équipe recevront une prime d'agilité de 75 euros pour les trois jours travaillés", indique la direction de l'usine.

1.200 véhicules supplémentaires seront ainsi fabriqués pour répondre à la demande commerciale qui reste soutenue. Le directeur de la production Christophe Montavon remercie "les Sochaliens qui ont accepté de revenir travailler pendant ces congés". Il ajoute : "Nous devons nous féliciter de la réussite commerciale des Peugeot 3008, 5008, dans une année dont je ne vous rappellerais pas combien elle a été difficile, avec les six semaines d'arrêt et le redémarrage progressif à l'issue du premier confinement".