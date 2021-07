Trois jours pour construire l'économie post-pandémie aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence

Les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence débutent ce vendredi au parc Jourdan. Trois jours de débats pour repenser l'économie et réfléchir à de nouveaux modèles après la pandémie liée au Covid-19.

La 21e édition des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence débutent ce vendredi au Parc Jourdan en présentiel avec tous les acteurs du monde l'économie. Un rendez-vous important qui dure trois jours : des débats, des tables rondes, des échanges en présence notamment de Christine Lagarde, du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ainsi que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Yannick Jadot, la ministre des armées, Florence Parly ou encore la conseillère spéciale de Joe Biden. Des rencontres qui ont une saveur particulière en pleine pandémie de Covid-19 a qui bouleversé u n monde économique déjà fragilisé explique Jean-Hervé Lorenzi, le président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence : "La pandémie a accéléré tous les mécanismes qui étaient en route en France, en 2019 il y avait quand même 6 millions de personnes qui étaient soit au chômage soit en temps partiel non désiré, 9 millions de pauvres...Donc en réalité la société française avait des difficultés et la pandémie les a révélées."

Il s'agit donc pendant trois jours avec les acteurs du monde économique de trouver des solutions avec une attention particulière sur les jeunes, fortement touchés par la crise.

Les chiffres sont terrorisants, je crois qu'un jeune sur 4 s'est retrouvé qu'avec un repas par jour. Ça pose un problème dans le 5 ou 6eme pays le plus riche du monde - Jean-Hervé Lorenzi

Près de 350 intervenants du monde entier débattront ensemble autour de plus de 50 sessions pour "préparer l’avenir." avec trois principaux thèmes: Comment reconstruire nos sociétés dont la crise a accru les fractures ? Quel nouveau modèle pour le capitalisme ? Comment notre pays peut-il remonter la pente ?

Et face à toutes ces interrogations, ces inquiétudes liées à la situation économique de la France Jean-Hervé Lorenzi se montre optimiste : "On va se sortir de cet espèce de faux plat ou de déclin que nous connaissons depuis une quinzaine d'années. J'ai de l'espoir mais il faut relever les manches, il faut repenser beaucoup de choses, toute une série de répartitions...Mais si on prend le problème à bras le corps je pense qu'on peut rapidement retrouver le niveau d'activité qu'on avait avant".

Si vous souhaitez assister au débat c'est possible, ils sont ouverts au public avec respect d'un protocole sanitaire. Il faut se rendre au parc Jourdan où se situent les amphithéâtres.