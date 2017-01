Trois magasins La Halle aux chaussures vont fermer en Limousin

Le groupe Vivarte va fermer 142 boutiques La Halle aux chaussures sur les 680 qui existent en France. Et le Limousin n'y échappe pas. Trois magasins vont baisser leur rideau, en Haute-Vienne et en Corrèze.

Au niveau national, Vivarte va supprimer près de 500 emplois selon la direction de Vivarte, dont une dizaine en Limousin. En Haute-Vienne, les magasins de Landouge et de Beaubreuil vont fermer. Les sites du Vigen et du Family Village, eux, restent ouverts. En Corrèze, une seule fermeture est annoncée, à Malemort. Les autres magasins de Brive, Ussel et Tulle, ne sont pas concernés.

Au-delà de ces fermetures, d'autres sites vont fusionner avec l'enseigne la Halle, spécialisée dans la vente de vêtements. Cela pourrait être le cas au Vigen, mais rien n'a filtré pour le moment. Si ce n'est qu'il y aura 41 fusions au niveau national. Au-delà de la Halle aux chaussures, le groupe Vivarte vient de mettre en vente deux autres enseignes, Naf Naf et André. Soit trois boutiques en Limousin, toutes basées à Limoges. Pour celles-ci, il n'est pas question de fermeture mais de trouver un nouveau propriétaire, avec toutes les incertitudes qui vont avec pour les salariés.