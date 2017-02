Trois Maisons de Services au Public fonctionnent à Amiens

Trois Maisons de Services au Public ont été inaugurées ce mercredi à Amiens. Ces accueils permanents sont implantés à l'Atrium à Amiens Nord, dans la galerie commerciale des Coursives à Etouvie et dans la mairie de proximité Pierre Rollin dans le quartier sud-est.

Vous aider à vous connecter sur le site de la préfecture, remplir un formulaire ou besoin d'une écoute...

Anciennement appelés Services Publics de Quartier (jusque fin 2016), ces Maisons de Services au Public aident ceux qui en ont besoin dans leurs démarches administratives et sociales. Un accueil permanent est organisé à la Maison de Services au Public. Un médiateur administratif reçoit les usagers, sans rendez-vous, en toute confidentialité. Des bureaux sont à la disposition des services partenaires qui y tiennent des permanences hebdomadaires. "Le but de ces maisons est de faciliter le dialogue avec l'administration" précise Muriel Lamarche, responsable des trois Maisons de Service au Public de la ville d'Amiens qui emploient 9 personnes.

Faciliter les démarches pour ceux qui n'ont pas accès à internet et lutter contre la "fracture numérique"

"La création des Maisons de Services au Public est au cœur de la politique d’amélioration de l’accueil que nous mettons en œuvre. Dans un monde qui est devenu numérique, il est important de répondre aux nouvelles demandes du public (accès 24h/24h, dématérialisation des formulaires, rendez-vous ou inscriptions en ligne, etc.). Mais il ne faut pas non plus délaisser les plus fragiles et les plus isolés. Avec les Maisons de Services au Public, c’est chose faite" a indiqué Brigitte Fouré, le maire d'Amiens au moment de l'inauguration à l'Atrium d'Amiens Nord.

Inauguration ce matin de la maison de services au public à l'atrium ! ! pic.twitter.com/i9ue9B6dgH — Nedjma Ben MOKHTAR (@NedjBenMokhtar) February 8, 2017

Une convention de 3 ans a d'ailleurs été signée avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Somme, le Caisse Primaire d'Assurance Maladie et Pôle Emploi. Les frais de fonctionnement de ces 3 maisons s'élèvent à 200 000€ par an pour la ville d'Amiens. En 2016, ils ont accueilli 15 489 personnes et traité 16 154 demandes.