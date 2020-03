Trois millions de Français ont une banque mobile comme compte principal

Les banques mobiles continent de gagner du terrain. Selon le cabinet Deloitte, 10 % des Français sont clients d'une banque mobile et la moitié d'entre eux n'utilise plus que ce compte pour ses opérations bancaires.

Et s'ils ont choisi une banque mobile c'est pour deux raisons principales : les frais sont réduits, y compris quand on utilise sa carte à l'étranger et le compte mobile est facile à utiliser. Aujourd'hui plus de huit consommateurs sur dix font aujourd'hui des opérations bancaires depuis leur téléphone portable. 35 % consultent leur solde via leur portable et 30 % font ainsi leurs virements.

Le succès des nouveaux services

Les nouveaux services séduisent les consommateurs. 62 % d'entre eux utilisent des applications qui permettent de payer sans donner ses coordonnées comme Paypal ou Lydia, 40 % font du transfert d'argent entre particuliers, 36 % font des virements instantanés et 29 % utilisent le paiement sans contact.

* 5ème baromètre Deloitte sur les Français et les nouveaux services financiers, réalisée par Harris interactive auprès de 2000 personnes représentatives de la population française.