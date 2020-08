Trois ministres au chevet de Lourdes ce lundi

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, va rencontrer ce lundi 10 août les professionnels du tourisme lourdais.

Il sera accompagné d'Alain Griset ministre délégué en charge des Petites et Moyennes Entreprises et de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat chargé du tourisme.

Un été particulièrement calme en l'absence des grands pèlerinages et des groupes venus de l'étranger.

Pour ce 15 août qui attire habituellement 25 000 personnes dans la cité mariale, il ne pourra pas y avoir plus de 5000 personnes sur le domaine du Sanctuaire et autant à la basilique pour respecter les contraintes sanitaires. Le sanctuaire prévoit déjà pour cette année 8 millions de pertes à cause du coronavirus. "2020 est une année blanche indique Mgr Xavier Darode et 2021 certainement, ne sera pas une année normale."

Pas de grands groupes et pas de malades devant la grotte © Radio France - Yannick DAMONT

Plus de la moitié des hôtels sont fermés selon l'office du tourisme : 77 sur les 137 que compte la deuxième ville hôtelière de France.

"En temps normal, Lourdes réalise 2 millions 600 000 nuitées par an, cette année, il ne devrait pas y en avoir plus de 150 000" avertit Christian Gélis le président de l'UMIH 65.

Quand aux restaurants et cafetiers, ils ont perdu 40 % de leur chiffre d'affaire.

Le Président des hôteliers et restaurateurs attend donc des annonces fortes de la part des trois ministres."Si le plan d'accompagnement financier n'est pas suffisamment énergique, 20% des hébergements lourdais mettront définitivement la clef sous la porte" dit-il.